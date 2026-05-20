“ยุติธรรม” หารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดระเบียบประกอบธุรกิจใช้คนไทยเป็น “นอมินี” เกาะสมุย-เกาะพะงัน

MGR Online - “ก.ยุติธรรม-ดีเอสไอ-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-ปปง.” ถกวงใหญ่กับสภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี ปิดช่องจดทะเบียนนอมินีต่างชาติ
วันนี้ (20 พ.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม มอบหมาย พล.ต.ท.สายเพชร ศรีสังข์ ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งนิติบุคคลในลักษณะตัวแทนเชิด หรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมีนี) ของคนต่างด้าว
โดยมี พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหาร , ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รมว.ยุติธรรม รมว.การคลัง และ รมว.พาณิชย์ หารือร่วมกับสภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาดำเนินการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการประชุมดังกล่าว
โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ตามที่ปรากฏในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย และเกาะพะงัน) และ จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งนิติบุคคลในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมีนี) ของคนต่างด้าว ซึ่งในการประชุมร่วมกับสภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเน้นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล พฤติการณ์และเบาะแสของผู้ต้องสงสัย เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องและหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ส่งเรื่องไปยังสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการทางด้านจรรยาบรรณอย่างเด็ดขาดต่อไป