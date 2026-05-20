ทลายแก๊งยานรกข้ามชาติ!รวบไนจีเรีย-2 สาวไทย ยัดเฮโรอีนในถุงขนม ยึดของกลาง 200 ล้าน

กองปราบฯ จับมือ ตม. ทลายเครือข่ายยานรกข้ามชาติ รวบไนจีเรียคาห้องพัก พร้อม 2 สาวไทย รับจ้างขนเฮโรอีนหนักกว่า 65 กิโลฯ มูลค่า 200 ล้าน ยัดถุงขนม-อาหารสัตว์ตบตา แฉพฤติกรรมสุดแสบ ใช้มุกหลอกให้รักก่อนบังคับส่งยากระจายแหล่งท่องเที่ยว
วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ. เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันแถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติดชาวไนจีเรีย สามารถจับกุมนายโอบิ สัญชาติไนจีเรียได้ 1 คนและหญิงไทยอีก 2 คน พร้อมของกลางเฮโรอีนซุกถุงขนมและอาหารสัตว์ น้ำหนักรวม 65.5 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากตำรวจ ตม.จังหวัดหนองคาย ว่าจะมีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดชาวไนจีเรียเข้ามาพักในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมกับหญิงไทย ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวกัลยรัตน์ ลักลอบนำเฮโรอีนจากฝั่ง สปป.ลาว เข้ามาในไทย โดยเช่าโรงแรมรายวันเพื่อเป็นที่รวบรวมยาเสพติด ก่อนจะกระจายขายให้กับลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต โดยจะมีชายชาวไนจีเรียเป็นคนประสานลูกค้าให้มารับเป็นกิโลกรัม
พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ กล่าวต่อว่าตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาและสามารถจับกุมนายโอบิ ชาวไนจีเรีย พร้อมของกลางเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัม ก่อนจะขยายผลเพิ่มเติมตามไปจับกุมนางสาวสมพร ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) พร้อมของกลางเฮโรอีนอีก 16 กิโลกรัม ซึ่ง นายโอบิ อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัลยรัตน์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้ารายย่อย ที่มีทั้งชาวไนจีเรียด้วยกัน และชาติอื่น ๆ เพื่อนำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยว ส่วนนางสาวสมพร ก็บอกเหมือนกันว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัลยรัตน์ และกำลังจะนำเฮโรอีนไปส่งให้กับผู้ค้ารายย่อยที่จังหวัดภูเก็ต แต่ถูกจับกุมได้ก่อน
พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ เปิดเผยอีกว่า เครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวไนจีเรีย ที่เริ่มจากการหลอกลวงโรแมนซ์สแกมหญิงไทยให้หลงรัก เมื่อรักก็ต้องยอมขนยาเสพติดให้ โดยได้รับค่าจ้าง 30,000 บาท ซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รัก เป็นตัวการใหญ่นั้นยังคงอยู่อยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถจับกุมได้ ส่วนผู้ต้องหา 3 คนที่จับกุมได้นั้นถูกสั่งการมาโดยที่แต่ละคนไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กันเลย ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายยาเสพติดครั้งนี้เพิ่มเติม