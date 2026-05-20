ตร.เผยไม่พบสารเสพติด ช่างเครื่องรถไฟ-สอบปากคำในฐานะพยาน

รอง ผบก.1 เผยผลตรวจไม่พบสารเสพติดช่างเครื่องรถไฟคันเกิดเหตุชนรถเมล์ เบื้องต้นสอบปากคำไว้ในฐานะพยาน
วันนี้ (20 พ.ค.) พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 เปิดเผยว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดจากโรงพยาบาลตำรวจของนายสิริภูมิ ช่างเครื่องรถไฟคันเกิดเหตุชนรถโดยสารประจำทาง 206 ไม่พบสารเสพติด เบื้องต้นตำรวจสอบปากคำ นายสิริภูมิ เอาไว้ในฐานะพยาน
ส่วนความคืบหน้าของการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี พนักงานสอบสวนเรียกสอบปากคำผู้บาดเจ็บและพยานแวดล้อมเพิ่มเติม อย่างเช่น วินรถจักรยานยนต์ และตำรวจ สน.มักกะสัน ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ที่พบและควบคุมตัวพนักงานคนขับรถรถไฟในวันที่เกิดเหตุ รวมถึงดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน์ทราบผู้ที่เข้าข่ายการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจร เพิ่มเติมในกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.) พนักงานสอบสวนนัดหมายสอบปากคำ นายสถานีมักกะสัน และนายสถานีคลองตัน เพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟ รวมถึงพนักงานควบคุมไม้กั้น ขณะเกิดเหตุว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ที่บริเวณสถานีรถไฟหัวหมาก ตำรวจ บก.น.1 และ สน.หัวหมาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินทางมาขึ้นรถไฟ ในส่วนห้องคนขับ เพื่อจำลองสถานะการณ์และดูวิสัยของรถไฟ เริ่มจากสถานีรถไฟหัวหมาก มุ่งหน้าเข้าเมือง ไปยังสถานีรถไฟอโศก (ที่หยุดรถอโศก) ระยะทางประมาณ 9.2 กม.