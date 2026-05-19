ป.ป.ส. ปูพรมตรวจสารเสพติด “พนักงานรถไฟ-โชเฟอร์หมอชิต” สร้างความมั่นใจผู้โดยสาร

MGR Online - ป.ป.ส. ลุยจัดระเบียบขนส่งสาธารณะ "ราง-ถนน" ตรวจเข้มพนักงานรถไฟ-โชเฟอร์หมอชิต ชูมาตรการ Zero Tolerance ผลคลีน 100% สร้างความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (19 พ.ค.) สำนักงาน ปปส.กทม. ภายใต้การอำนวยการของ นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟฯ พร้อมกัน 2 จุดใหญ่ ครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนน โดยจุดที่ 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ส่วนจุดที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต
โดย นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อม นายจารุวัฒน์ ทองแจ้ง ผอ.ปป.1 สำนักปราบปรามยาเสพติด นำกำลังเจ้าหน้าที่ 25 นาย ลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตอบสนองข้อสั่งการของกรมการขนส่งทางราง ที่เน้นย้ำมาตรการ “Zero Tolerance” ความไม่ยอมรับต่อการกระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส.กทม. ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติม จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ รฟท. เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่ 26 พ.ค.69 โดยผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน 118 คน (ชาย 115 คน หญิง 3 คน) ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมืออย่างทันท่วงที
ในส่วน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. ได้มอบหมายให้ นายอดิเรก อ่อนละมูล ผอ.บก. ร่วมกับ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.) , กรมการขนส่งทางบก นำโดย นายกิจจา สมสุข ผอ.กองตรวจการขนส่งทางบก และกองคุ้มครองผู้โดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ 40 นาย ลงพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ กลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 79 ราย (ชาย 78 ราย หญิง 1 ราย) ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกัน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งปฏิบัติการปูพรมตรวจเข้มระบบขนส่งสาธารณะในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด
โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและจัดระเบียบสังคมในทุกมิติ ประกอบกับข้อสั่งการของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มุ่งเน้นการทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้แทรกซึมเข้าสู่สถานประกอบการและระบบขนส่งสาธารณะ ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน