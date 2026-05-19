รถไฟเฉี่ยวชนหนุ่มไรเดอร์เจ็บสาหัส ย่านมักกะสัน หลังเดินข้ามรางไปฉี่

หนุ่มไรเดอร์ถูกรถไฟเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ย่านมักกะสัน เผยก่อนเกิดเหตุได้จอดรถเดินข้ามรางไปปัสสาวะ
วันนี้ (19 พ.ค.) พ.ต.ท. เวนิด ตอสกุล รอง ผกก.จร. สน.มักกะสัน ขณะปฏิบัติหน้าที่ รับแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเลียบรางรถไฟมักกะสัน หน้าโรงแรมเมอร์เชียร์ ใกล้เคียง BTS มักกะสัน ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. รุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ รพ.พระมงกุฎ และอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุริมรางรถไฟ พบชายประมาณอายุ 50-55 ปี อาชีพไรเดอร์ นอนคว่ำหน้าหายใจรวยริน ใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงยีนส์ขายาว สีน้ำเงิน มีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้า เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่ง รพ.พระมงกุฎ
เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเลียบรางรถไฟ แล้วข้ามรางรถไฟไปปัสสาวะ ก่อนจะข้ามกลับมาอีกฝั่งที่รถมองไม่เห็น และยังใส่หูฟังทั้ง 2 ข้าง แต่รถไฟมาพอดี ทำให้เฉี่ยวชนบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป