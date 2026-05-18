บุกจับช่างแสบโกงโครงเหล็ก-เวที เหยื่อหลงกลสูญ 2.6 แสน

กองปราบรวบช่างทำโครงเหล็ก-เวทีการแสดง สุดแสบใช้เฟซบุ๊กโปรไฟล์หรูอวดผลงานน่าเชื่อถือ ล่อเหยื่อหลงกลทยอยโอนมัดจำรวมกว่า 2.6 แสนบาท พบลูกค้ารายอื่นโดนเพียบ
วันนี้ ( 18 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.ต.วัตรสัณห์ เนตรหาญ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายประดิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครพนม ที่ จ.158/2567 ลงวันที่ 19 มิ.ย.67 ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ” ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.โพนศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายรายหนึ่ง เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนว่านายประดิพัทธ์ ผู้ต้องหารายนี้ ได้โพสต์เฟซบุ๊กโฆษณารับผลิตทรัสแขวนตู้ลำโพง เวทีการแสดง และงานโครงสร้างเหล็กต่าง ๆ มีภาพทีมงานและสถานประกอบการดูน่าเชื่อถือราวกับมืออาชีพ ด้วยความหลงเชื่อจึงติดต่อว่าจ้างให้ผู้ต้องหาผลิตโครงทรัสและเวทีจำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 265,000 บาท พร้อมทยอยโอนเงินมัดจำและค่าสินค้าให้หลายครั้งตามที่ผู้ต้องหาร้องขอ โดยอ้างว่าจะนำไปซื้อวัสดุมาดำเนินการให้ พร้อมรับปากดิบดีว่าจะส่งของตามกำหนดเวลา
ต่อมาพอใกล้ถึงกำหนดส่งมอบ นายประดิพัทธ์ กลับออกลายขอเลื่อนส่งของออกไปเรื่อย ๆ แต่ยังโทรศัพท์ชวนคุยให้ผู้เสียหายตายใจ จนกระทั่งผู้เสียหายเห็นความไม่ชอบมาพากล ตัดสินใจบุกไปดูโรงงานในพื้นที่ อ.โพนศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พบว่าสถานที่จริงกลายเป็นเพียงเพิงสังกะสีธรรมดา มีแค่ลูกน้องนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ไม่กี่คน สภาพไม่ตรงกับภาพหรูหราที่โพสต์ในเฟซบุ๊กแม้แต่น้อย ซ้ำเมื่อนัดส่งของที่ จ.หนองคาย กลับได้ของไม่ครบและไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ สุดท้ายผู้ต้องหารายนี้จนมุมด้วยหลักฐาน ยอมรับสารภาพว่า"ยังไม่ได้ทำเวทีให้" และรับปากจะคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ แต่สุดท้ายก็ปิดเครื่องหนีหาย
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมในโลกออนไลน์ก็ต้องตกใจซ้ำสอง เพราะพบว่ามีเหยื่อรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์แฉพฤติกรรมช่างแสบรายนี้ว่าโดนหลอกในลักษณะเดียวกันอีกเพียบ จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจกองปราบตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป