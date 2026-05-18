ศาลอาญาให้ฝากขัง คนขับรถไฟ-พนักงานรถไฟ หลังตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต -บาดเจ็บ ยังไม่แจ้งข้อหาคนขับรถไฟเสพสารเสพติด ด้านฝ่ายกฎหมายยื่นประกัน อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนสน.มักกะสัน ได้นำตัว นายสยมพร สวนกูล อายุ 46 ปี พนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้า และนายอุเทน จอมคีรี อายุ 46 ปี เจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่กั้นถนนบริเวณทางรถไฟ มาฝากขังต่อศาลอาญาในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาเหัส และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย แต่ยังไม่แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ ในข้อหาพบสารเสพติดในร่างกาย เนื่องจากต้องรอเอกสารเอกสารยืนยันการตรวจพิสูจน์จากแพทย์
คำร้องระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2569 เวลา 15.36 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีรถไฟเฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บบริเวณรางรถไฟสถานีไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์มักกะสัน พบว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถไฟบรรทุกสินค้าต้นทางแหลมฉบัง มุ่งหน้าปลายทางบางซื่อ ทราบชื่อผู้ขับขี่นายสยมพร สวนกูล กับรถโดยสารประจำทางสาย 206 ทราบชื่อผู้ขับขี่นายลาภิศ ทองบุญ ได้ขับขี่รถโดยสารคันดังกล่าวมาตามถนนอโศกดินแดง ทิศทางจากแยกถนนพระราม 9 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ในขณะที่รถโดยสารจอดอยู่ในลักษณะคร่อมทางรถไฟ ได้มีรถไฟของนายสยมพร ได้ขับขี่มาจากทางด้านซ้ายของรถโดยสารและชนเข้าที่ด้านซ้ายของรถโดยสาร เป็นเหตุให้รถโดยสารเสียหลักไปชนกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ทำให้มีทรัพย์สินเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิต
ต่อมาาจากการสอบสวนพบว่า นายอุเทน เป็นพนักงานกั้นถนน ประจำอยู่กับเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุ ไม่ได้ทำการกั้นถนนเพื่อแสดงสัญญาณห้ามขบวนรถที่จะเดินทางมา ทำให้พนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณอนุญาตให้หยุดขบวนรถ จึงทำให้ชนกับรถประจำทางที่จอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พิจารณาแล้วว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนายสยมพร นายลาภิศ และนายอุเทน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 คน เหตุเกิดที่ บริเวณรางรถไฟ แอร์พอร์ทลิงค์ มักกะสัน ถนนอโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน "กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย" อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59,291,300,390
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบยังทำการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากต้องสอบพยาน 30 ปาก ผลตรวจลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา ด้วยเหตุดังกล่าว จึงของหมายขังระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. หากผู้ต้องหาขอปล่อยชั่วคราว พนักงานสอบสวน,ผู้เสียหาย,พยานสำคัญในคดี ขอคัดค้าน เนื่องจากเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูง หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเกรง ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ ขอประกันตัว นายสยมพร และนายอุเทน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล