ตร.เร่งสอบปากคำหนุ่มคลั่งทุบประตูกระจกโรงพักบางบัวทอง ขณะช่างเร่งซ่อมแซมหวั่นเกิดอันตราย

จากรณีที่มีชายคลั่งขับรถตู้ ไม่สวมเสื้อ ถือไม้เบสบอลเดินเข้ามาตะโกนโวยวาย ใช้ไม้เบสบอลทุบหน้าต่าง ประตูกระจก ทีวีของชุดสืบสวน ที่สภ.บางบัวทอง ทราบชื่อคือ นายอิทธิพัทธ์ มานุ อายุ 37 ปี ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาก่อเหตุที่สภ.บางบัวทอง นายอิทธิพัทธ์ฯ ได้ไปก่อเหตุขับรถตู้ปาดหน้ารถจยย. ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา ทะเบียน บชม 480 กรุงเทพมหานคร ของนายประเสริฐ อาจหาญ อายุ 49 ปี (ผู้เสียหาย) และมีการพูดข่มขู่ให้จอดรถ พร้อมถือไม้เบสบอล ก่อนพูดว่า “ใครส่งมึงมา” หลังจากนั้นนายอิทธิพัทธ์ฯ ได้ใช้ไม้เบสบอลทุบไปที่รถจยย. แล้วเดินรอบรถก่อนใช้ไฟแช็คจุดไฟที่บริเวณเบาะรถใกล้ถังน้ำมัน ทำให้รถจยย.เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคัน เหตุเกิดบริเวณ ถนน 340 บางบัวทอง–สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.บางบัวทอง พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอิทธิพัทธ์ มานุ อายุ 37 ปี (ผู้ก่อเหตุ) มาสอบปากคำเพิ่มเติม นอกจากนี้พบว่ามีช่างกระจกเข้ามาซ่อมแซมหน้าต่าง และประตูกระจกแล้ว โดยประเมินราคาค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้
จากการสอบสวนเบื้องต้นทางผู้ต้องหาเคยมีประวัติเรื่องติดยาเสพติด และมีประวัติป่วยจิตเวช รักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนื่องจากมีความเครียด และขาดยา เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ และศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ และทำให้เสียทรัพย์ (เผารถจยย.) ภายในวันนี้