จักรยานยนต์รับจ้างขับย้อนศรถูกรถกระบะเมาชนดับ 1เจ็บ1

lเมื่อเวลา 22.30 น. คืนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ร.ต.ต.วุฒินันท์ สมสุนันท์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ได้รับแจ้งมีอุบัติอุบัติเหตุ รถกระบะชนรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณต่างระดับบางทุนใกล้เคียงปากซอยสุขขี 1 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี หลังแจ้ง จึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบศพนายไซยันต์ การเพียร อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 187 หมู่ 5 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร และสวมเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้าง โลตัสรังสิต เบอร์ 4 สภาพศพนอนหงาย ใกล้กันพบผู้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งราย ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้รับบาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ห่างไปประมาณ 20 เมตร ที่พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงินดำ ทะเบียนป้ายเหลือง กกจ-291 ปทุมธานี สภาพถูกชนที่ด้านหน้ารถพังยับเยิน ห่างไปประมาณ 50 เมตร เจ้าหน้าที่พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์รีโก้ สีบรอน ทะเบียน 5กฒ- 1816 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าขวาพังยับเยิน
จากการสอบถาม นายบัญชา รสจันทร์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 76 หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่อยู่ในในอาการคล้ายคนเมา กล่าวว่า ผมกินจากงานมา แล้วกำลังจะกลับบ้าน ผมขับรถมาตามปกติ ส่วนรถมอเตอร์ไซค์นั้น ผมไม่เห็น โดยผมกำลังขับรถกลับบ้านที่รังสิต โดยผมมาจากถนนเส้น 345
ทางด้าน ร.ต.ต.วุฒินันท์ สมสุนันท์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ร่วมชันสูตรพลิกศพพร้อมกับแพทย์เวร และได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งได้ เชิญตัวนายบัญชา รสจันทร์ อายุ 52 ปี ไปทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกาย และทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติอุบัติเหตุในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ที่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ และตรวจเช็คภาพจากกล้องหน้ารถ ของคันที่เกิดเหตุ เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนซ่อมสร้าง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และจะประสาน ให้ญาติๆไปขอรับศพที่โรงพยาบาล เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.