“กอ.รมน.ภาค 1” บูรณาการตรวจสถานบันเทิงย่านห้วยขวาง พบสุราไร้อากรแสตมป์ ส่งดำเนินการตามกฏหมาย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวานนี้ ( 14 พ.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 โดยกอ.รมน.กรุงเทพมหานคร สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ กทม.
การปฏิบัติการครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม., หน่วยข่าวกรองทางทหาร, สำนักงานเขตห้วยขวาง, สน.สุทธิสาร, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 3, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงาน ป.ป.ส.กรุงเทพมหานคร และกรมการจัดหางานส่วนกลาง
จากการตรวจสอบ พบสุราไม่ติดอากรแสตมป์ภายในร้าน Charis Bar & Restaurant จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวมีเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงป้องกันปัญหาอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ตลอดจนการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ
โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี พร้อมรับข้อแนะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยภาพรวมการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย