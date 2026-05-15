สืบ 8 สกัดยาบ้าล็อตใหญ่ 5 แสนเม็ด! รวบ 2 เอเย่นต์คาคอนโดฯ ย่านคลองสอง จ.ปทุมธานี ขณะเตรียมกระจายยา

ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ , พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า , พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8, พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน รอง ผบก.น.8 สั่งการให้ พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8, พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ เสียงใส , พ.ต.ท.วันชัย ศรีชัยปลูก รอง ผกก.สส.บก.น.8, พ.ต.ท.นัทธพงศ์ แก้วอยู่ , พ.ต.ต.ทรงพล นาคชำนาญ สว.กก.สส.บก.น.8 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.8
.
จับกุม นายณัฐพล (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี และ นายสุรเชษฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี
.
ในข้อกล่าวหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป”
.
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) 500,000 เม็ด, รถยนต์ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณคอนโดมิเนียม ซ.นาวี2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.8 ได้สืบสวนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ และสืบสวนขยายผลถึงต้นทางยาเสพติด จนทราบว่า มีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ย่านคลองสอง จ.ปทุมธานี มีพฤติกรรมนำยาเสพติดจำนวนมากมาเก็บซุกซ่อนไว้แล้วจะทยอยกระจายยาเสพติดให้กับผู้ค้ารายย่อย โดยมีการใช้รถยนต์ในการรับ-ส่งยาเสพติด และจะมีชายประมาณ 3-4 คน มาขับรถคันดังกล่าวออกไปส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าและผู้ค้ารายย่อยในช่วงเวลากลางคืน จึงได้สืบสวนติดตามพฤติกรรมเรื่อยมา
จนกระทั่ง จากการสืบสวนติดตามเครือข่ายนี้ พบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าจะมีการใช้รถยนต์คันดังกล่าวไปใช้รับยาเสพติดจำนวนมากมาเก็บซุกซ่อนไว้ โดยจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าคอนโดมิเนียม ซ.นาวี2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงได้วางแผนทำการจับกุม โดยวางกำลังโดยรอบพื้นที่
ต่อมา นายณัฐพล หรือเบนซ์ฯ กับ นายสุรเชษฐ หรือเปาฯ ที่ขึ้นรถคันที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติด เตรียมที่จะออกไปส่งยาเสพติดให้กับลูกค้า จึงได้เข้าทำการจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดยาบ้า ที่ซุกซ่อนไว้ภายในรถยนต์คันดังกล่าว จำนวน 500,000 เม็ด จากนั้นได้นำตัวไปตรวจค้นที่พักและจุดรวมตัวของเครือข่าย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ไปยังกองกำกับการสืบสวนนครบาล 8 เพื่อจัดทำบันทึกจับกุม และสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดดังกล่าว ในข้อหา สมคบฯ ฟอกเงิน และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดทรัพย์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป