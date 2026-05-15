ตะครุบหนุ่มผู้ดี จัดหาปืนให้มือลั่นไกใส่ นทท.อิรักดับคาภูเก็ต ปมหักหลังยานรกข้ามชาติ

กองปราบบุกรวบหนุ่มเมืองผู้ดี จัดหาปืนให้มือสังหารนักท่องเที่ยวชาวอิรักดับคาเกาะภูเก็ต ปมขัดผลประโยชน์แก๊งยานรกในต่างประเทศ
วันนี้ ( 15 พ.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายอาเมียร์ สัญชาติบริติช อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ จ 169/2569 ลงวันที่ 12 ก.พ.69 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง, ร่วมพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้สนับสนุนยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน” ได้ที่คอนโดมิเนียม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอาเมียร์ มุนเดอร์ มาห์มูด มามูด อายุ 24 ปี นักท่องเที่ยวชาวอิรักเสียชีวิตบริเวณริมถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ก.พ.69 ที่ผ่านมา โดยตำรวจบุกเข้าค้นที่พักหนุ่มสัญชาติโคลัมเบียผู้ก่อเหตุ ยึดรถจักรยานยนต์ อาวุธปืน 2 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน และเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ ต่อมาสามารถติดตามจับกุมตัว นายเฟอร์นานโด เอสสเตด เกวารา ซานเชซ อายุ 39 ปี สัญชาติโคลัมเบียมือปืนได้ ขณะหนีกบดานอยู่ที่ห้องพักใกล้กับสนามบินภูเก็ต เพื่อเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ
จากการสืบสวนขยายผลทราบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ มีกลุ่มชายชาวต่างชาติเป็นผู้จัดหา และนำมามอบให้กับมือปืนเพื่อใช้ก่อเหตุ ซึ่งมีการวางแผนเตรียมการอย่างเป็นระบบ เชื่อว่ามีใบสั่งให้ตามมาสังหาร หลังขัดผลประโยชน์ในแก๊งยาเสพติดขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ต่อมาศาลจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติออกหมายจับนายอาเมียร์ ผู้ต้องหารายนี้ไว้ กระทั่งสืบ ทราบว่า ได้หลบหนีมากบดานที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยา จึงนำกำลังจับกุมได้พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุได้หลายรายการ
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป