“ทนายสงกานต์” แจ้งจับ “บังแจ๊ค” นำภาพตัดต่อบิดเบือนเสียหาย ปมแนะกฎหมาย “นาย ณภัทร”

“ทนายสงกานต์” เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เอาผิด “บังแจ๊ค” นำภาพไปตัดต่อโพสต์บิดเบือนทำเสียหาย กรณีชี้แนะกฎหมาย “นาย ณภัทร”
วันนี้ (15 พ.ค.) นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม/ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายซูลคาร์เนน ราชา ไฮเดอร์ หรือบังแจ็ค อินฟลูเอนเซอร์ กับพวก ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีนำภาพตนเองไปใช้ตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ โดยที่ตนเองไม่ยินยอม และบิดเบือน จนทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง
นายสงกานต์ กล่าวว่า ที่มาแจ้งความในวันนี้เนื่องจากถูกบังแจ๊ค ได้นำภาพตนเองไปตัดต่อ ดัดแปลง รวมถึงนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ตนเองโพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งมีการกระทำซ้ำๆ มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง วันนี้จึงนำเรื่องมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจไซเบอร์ 1 เพื่อให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยโพสต์ที่เป็นประเด็นคือโพสต์ที่ตนเองออกมาแนะนำ ชี้แนะกฎหมาย กรณี “นาย ณภัทร” ซึ่งเป็นการออกมาช่วยเตือนสติให้กับนาย ณภัทร และในโพสต์ก็ไม่ได้มีการต่อว่าใดๆ นาย ณภัทร แต่กลับถูกบังแจ็ค นำรูปไปตัดต่อจนทำให้นักกฎหมายหลายคน รวมถึงประชาชนทั่วไปมองตนเองไม่ดี และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า เบื้องต้นจะรับเรื่องไว้ก่อนเพื่อมาดูว่าเข้าข้อกฎหมายใดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บ้าง หากพบว่ามีการกระทำผิดก็จะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย ในส่วนของบังแจ็คเองถึงแม้อยู่ต่างประเทศ หากพบการกระทำผิด ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน และอาจจะรวมถึงการขอออกหมายแดง พร้อมประสานไปยังประเทศที่เป็นภาคีเครือข่ายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ดำเนินการจับกุมตัวส่งกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยต่อไป