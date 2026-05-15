ผบ.ตร.พร้อมรับฟังผลสำรวจคอร์รัปชัน กกร. กำชับทำงานสุจริตโปร่งใส ย้ำเอาผิดตำรวจรับสินบนทุกกรณี ไม่ละเว้น

โฆษก ตร. เผยพร้อมรับฟังผลสำรวจคอร์รัปชัน กกร. ย้ำไม่ปกป้องตำรวจรับสินบน ผบ.ตร.กำชับทำหน้าที่สุจริต ใช้เทคโนโลยีป้องกัน ทำงานโปร่งใส สั่งตรวจสอบเข้ม เดินหน้าปราบทุจริตเด็ดขาด พร้อมเปิดช่องประชาชนร้องเรียน 24 ชั่วโมง
วันนี้ (15 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คณะทำงาน Zero Corruption เผยผลการสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดลำดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการเสนอสิ่งตอบแทนหรือสินบน ระบุว่าตำรวจทางหลวง จราจร และตำรวจท้องที่ ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกนั้น กรณีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2559 "9 ก้าวหน้า" ข้อ 8 "มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้" ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญ และรับทราบรายงานนี้แล้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ได้กำชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สุจริต ปฏิเสธการรับสินบนทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดมีพฤติการณ์เรียกรับ ยอมรับผลประโยชน์ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะดำเนินการทางวินัยและอาญาตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้น
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผบ.ตร.ย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำชับทุกหน่วยดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าในคดีจราจร เช่น เมาแล้วขับ ดื่มสุราแล้วขับรถ ทำผิดกฎจราจรต่าง ๆ มักมีการเสนอผลประโยชน์ให้ตำรวจแลกกับการไม่ถูกจับกุม และบางกรณีมีตำรวจบางนายรับข้อเสนอ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตรวจสอบพบและดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมองเป็นปัญหาที่ต้องเร่งป้องกันและแก้ไขอย่างเด็ดขาด ส่วนหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีการออกใบสั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่หรือบอดี้แคม เพื่อความโปร่งใสในการปฎิบัติหน้าที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีกลไกของ “จเรตำรวจ” ติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ รวมถึงความพึงพอใจของประชาชน โดยได้วางกรอบ กติกา การทำงานให้เป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน วางระบบในการควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจ สนับสนุน การตรวจสอบ ITA และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วินัย ข้าราชการตำรวจอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ โฆษก ตร. กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเดินหน้าปฏิรูปการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนารมณ์ “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เพิกเฉย” เพื่อสร้างองค์กรตำรวจที่โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำจุดยืน ดำเนินการเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด พร้อมส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดี ส่วนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด ประพฤติมิชอบ ทุจริต หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน จะไม่มีการละเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดี จะต้องได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1599 หรือแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ Jcoms หรือ https://jaray.police.go.th/2022/jcoms/ และทางแอปพลิเคชัน Police Care ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุด เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสาธารณชนต่อไป