ป.จับอดีตพนักงานบัญชีบริษัทดัง ยักยอกเช็กลูกค้าโอนเข้าบัญชีตัวเอง 3.8 แสน

กองปราบตามรวบอดีตพนักงานบัญชีบริษัทดัง ยักยอกเช็กลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองกว่า 3.8 แสน หลังหนีคดีนานกว่า 9 ปี อีก 19 วันหมดอายุความ
วันนี้ ( 15 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางประไพ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.374/2560 ลงวันที่ 3 ส.ค.60 ข้อหา “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง” ได้บริเวณปากซอยสุวรรณศร 6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ผู้เสียหายซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาชัย 1 เพื่อดำเนินคดีกับ นางประไพ ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีของบริษัท หลังตรวจพบพฤติกรรมทุจริตยักยอกเช็คของลูกค้าที่สั่งจ่ายชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลข้อมูลการสั่งซื้อ รับชำระหนี้จากลูกค้า และนำเงินสดหรือเช็คส่งต่อให้ฝ่ายการเงินของบริษัทในแต่ละวัน แต่กลับนำเช็คของลูกค้าที่ได้รับจากพนักงานขาย จำนวน 3 ฉบับ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของตนเองแทนการนำส่งบริษัท โดยพบการกระทำรวม 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 ก.พ.2559 จำนวน 123,200 บาท วันที่ 3 พ.ค.2559 จำนวน 81,251 บาท และวันที่ 1 มิ.ย.2559 จำนวน 178,746 บาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 383,197 บาท
ต่อมาทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารจนทราบข้อเท็จจริง และผู้ต้องหายอมรับว่านำเช็คไปฝากเข้าบัญชีของตนเองจริง ก่อนจะหลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้อีก บริษัทจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ กระทั่งตำรวจกองปราบปรามสืบสวนติดตามจับกุมตัวไว้ได้ ก่อนคดีจะหมดอายุความเพียง 19 วัน
สอบสวน นางประไพ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาชัย 1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป