สกัดจับหนุ่มขนเสื้อยืด-กระเป๋าแบรนด์ดังปลอม-บุหรี่เถื่อน มูลค่า 5 ล้าน

ตำรวจทางหลวงสกัดจับหนุ่มลอบขนสินค้าเถื่อนล็อตใหญ่ กลางมอเตอร์เวย์ M6 ยึดเสื้อยืดแบรนด์ดัง-กระเป๋าปลอม-บุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 5 ล้าน สารภาพได้ค่าจ้าง 5 พันบาท
วันนี้ (15 พ.ค.) พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญ์ โคตรมณี สวญ.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.ภาณุ พละศักดิ์ สว.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้ว จับกุม นายนัทธพงค์ อายุ 26 ปี พร้อมของกลางรถกระบะอีซูซุ 1 คัน, เสื้อปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดัง จำนวน 2,231 ชิ้น, กระเป๋าเป้สะพายหลังปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง จำนวน 900 ใบ และบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 10,630 ซอง รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ได้บริเวณถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์ M6 กม.155 ขาเข้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่ามีขบวนการลักลอบขนสินค้าปลอมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยใช้เส้นทางดังกล่าวในการลำเลียงสินค้า จึงเฝ้าติดตามกระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัยตรงตามที่ได้รับรายงาน จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ พบ นายนัทธพงค์ เป็นผู้ขับขี่ เจ้าตัวอ้างว่าไม่ทราบว่าบรรทุกสินค้าอะไรมา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตรวจสอบภายในรถพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก รวมถึงบุหรี่ต่างประเทศ จึงทำการจับกุมมาสอบสวน
โดย นายนัทธพงค์ สารภาพว่า ไปรับสินค้าจากตึกแถวแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อนำไปส่งยังโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีชายชื่อ “ชัย” ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง เป็นผู้ว่าจ้าง ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป