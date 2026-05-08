ผบ.ตร.สั่งสอบด่วน! ปมโซเชียลแชร์คลิปอ้างด่านตำรวจเรียกรับเงินแลกปล่อยตัว ย้ำผิดจริงฟันเด็ดขาดทั้งวินัย-อาญา

ผบ.ตร.ลั่น เอาผิดเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา หากพบตำรวจมีพฤติกรรมมิชอบ หลังโซเชียลแชร์คลิปด่านตรวจอีสาน เรียกรับเงินแลกปล่อยตัว ย้ำจุดตรวจมีไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน ไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์
วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปอ้างพบด่านตรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำรวจเรียกตรวจสารเสพติด แล้วเรียกรับเงินเพื่อแลกการปล่อยตัว ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะดำเนินการทั้งทางวินัย อาญา และปกครองอย่างเด็ดขาด ไม่มีการปกป้อง
ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และด่านตรวจ เป้าหมายหลักมีไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ลดอุบัติเหตุ และป้องกันอาชญากรรม ไม่ใช่สถานที่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรโดยตรง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า หากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตรวจสอบและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาทุกกรณี โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง