อสส.ยื่นอุทธรณ์ อดีตรักษาการณ์ผอ.คลังสินค้าอคส.กับบริษัทเอกชน 3 ราย คดีจัดซื้อถุงมือยาง

อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ อดีตรักษาการณ์ผอ.คลังสินค้าอคส.กับบริษัทเอกชน 3 ราย คดีจัดซื้อถุงมือยาง อคส.มูลค่า 2 พันล้าน แต่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นไม่อุทธรณ์จำเลยที่ 4- 21
วันนี้ (8 พ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา อัยการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษพ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) และอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง อคส. , บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด เเละนายธนรัสย์ หัดศรี เจ้าของ บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด 3 จำเลยรายสำคัญในคดีทุจริตฯถุงมือยาง อคส. เพื่อให้รับเงินล่วงหน้าความเสียหาย 2 พันล้านบาท
ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4, 8, 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4, 8, 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
เเต่ไม่อุทธรณ์จำเลยที่ 1 ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 11, 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
ไม่อุทธรณ์จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมาตรา 11, 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
ส่วนจำเลยที่ 4 ถึงที่ 21 ไม่อุทธรณ์ทั้งหมด โดยมีคำสั่ง 15 ธ.ค. 2568
สำหรับคดีนี้ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 ยื่นฟ้อง พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 21 คนจำเลย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4, 8, 11 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 11, 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค1 ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นพิพากษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ให้ยกฟ้องโจทก์
ต่อมา นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริอัยการสูงสุดในสมัยนั้น อัยการสูงสุดมีความเห็นจะไม่อุทธรณ์จำเลยที่ 1 -3 ในความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือฮั้วประมูล เเต่เห็นควร อุทธรณ์จำเลยทั้ง3 ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 เเละเอกชนเป็นผู้สนับสนุนฯ และเห็นชอบคำพิพากษาศาลชั้นต้นจะไม่อุทธรณ์ จำเลยที่ 4 - 21 ซึ่งตามกฎหมายเเล้วหากมีควาสเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องยื่นหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นแย้งให้อุทธรณ์คำพิพากษา ให้ยื่นอุทธรณ์จำเลยทั้งหมด
แต่ตามกฏหมายอำนาจพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอัยการสูงสุดความเห็นของป.ป.ช.ไม่ได้ผูกมัด
ต่อมาความเห็นของ ป.ป.ช.ถูกส่งมายังนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นชอบตามความเห็นของนายไพรัชอดีตอัยการสูงสุด
จึงมีการยื่นอุทธรณ์คดีในส่วนจำเลยที่ 1-3 เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ทำให้คดีอยู่ระหว่างหารพิจารณาของศาลอุทธรณ์