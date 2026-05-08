ดีเอสไอหารือ ศรชล. เก็บข้อมูลเดินเรือ 20 เที่ยวต้องสงสัย “ประวิงเวลา” ส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานี

MGR Online - กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพบ ศรชล. รวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคเพิ่มเติม นำเทียบกับคำให้การบริษัทเรือ 20 เที่ยวต้องสงสัย ส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานี
วันนี้ (8 พ.ค.) เวลา 13.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ร.ท.ภชภณ สุพานิชวรภาชน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 และ คณะพนักงานสืบสวน เดินทางไปยังศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) ณ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม ตามคำสั่ง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเข้าพบ พล.ร.ท.ไชยนันท์ ชูใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการ ศรชล. และ น.อ. ประวิทย์ แก้วใหญ่ รองผู้อำนวยการกองตรวจสอบ ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เพื่อหารือและบันทึกถ้อยคำเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวิเคราะห์เส้นทางเดินเรือ ศรชล. ถึงแนวทางการวิเคราะห์ กรณีประเด็นพบความผิดปกติของการเดินเรือขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันใน จ.สุราษฎร์ธานี ในเดือนมี.ค.2569 จำนวน 20 เที่ยวเรือ จาก 99 เที่ยวเรือ เพื่อประกอบการสืบสวนเปรียบเทียบกับคำให้การของบริษัทเรือ 9 บริษัทที่มีการสอบสวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศรชล. ได้อธิบายถึงเครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อแนะนำในการขยายผลจากคำให้การของบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป
ด้าน พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมหารือร่วมกันมีการสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการตรวจเรื่องการเดินเรือ ทั้งหมด 20 เที่ยวเรือต้องสงสัยมีหลักการอย่างไรบ้าง ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีใบรับรอง (Certificate) ในเรื่องการตรวจเทคนิคเรียบร้อย โดยข้อมูลจาก ศรชล. จะนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น กรณีเรือเดินล่าช้าจะมีเรื่องสัญญาณ AIS (Automatic Identification System) บนเรือหายที่ลักษณะจงใจหรือผิดปกติก็ได้ หรือ ระยะเวลาการเดินเรือไม่สัมพันธ์กัน หรือ การเดินเรือไม่สอดคล้อง ทั้ง ทิศทาง ระยะทางและความเร็วเรือ ซึ่งให้เป็นข้อสังเกตุ และยังไม่ได้ระบุว่าผิดหรือถูกแต่อย่างใด หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะใช้ประกอบการพิจารณาว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
“ทั้งนี้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี คณะผู้เชี่ยวชาญได้รับมอบหมายจาก ศรชล. ให้มาร่วมเป็นพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษด้วย เพื่อช่วยตรวจสอบการเดินเรือเพราะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2569 จะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค. เพื่อสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลมาจากหลายส่วน โดย อธิบดีดีเอสไอไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่คณะพนักงานสอบสวนจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด”