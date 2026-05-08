ชาวบ้านร้องสภาทนายความช่วยเหลือ ปมคำนวณบำนาญชราภาพประกันสังคมไม่เป็นธรรม

ประชาชนเดือดร้อน ยื่นร้องเรียนสภาทนายความช่วยเหลือ ปมคำนวณบำนาญชราภาพประกันสังคมไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2 พร้อมด้วยทนายความอาสา ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่กลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการได้รับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคม โดยกลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เนื่องจากพบปัญหาความผิดปกติและข้อสงสัยในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับเงินไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ควรจะเป็น สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีพแก่ผู้เกษียณอายุจำนวนมาก ทั้งนี้ สภาทนายความจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามขั้นตอนของกฎหมาย และพร้อมเป็นที่พึ่งในการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในกรณีดังกล่าวต่อไป