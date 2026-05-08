เด็กปั้มโอด ถูกรถเก๋งเฉี่ยวล้มบาดเจ็บ ขณะนั่งถอดสายเติมแก๊ส วอนกลับมารับผิดชอบ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณปั๊มแก๊ส LPG แห่งหนึ่ง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากน.ส.วนิดา รุ่งเรือง อายุ 18 ปี พนักงานปั้มแก๊ส (ผู้เสียหาย) ให้ช่วยตามหารถยนต์เก๋งของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก่อนจะขับรถเฉี่ยวชนตนเองได้รับบาดเจ็บ โดยไม่จอดรถลงมาดู แต่กลับขับรถออกจากปั้มไปหน้าตาเฉย
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 5 พ.ค. 69 เวลา 17.53 น. จับภาพรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน (ไม่ทราบรุ่น) สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน ญถ 7571 กทม. ขณะจอดเติมแก๊สอยู่ โดยมีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อซูซุกิ (ไม่ทราบรุ่น) สีดำ ของลูกค้าอีกรายที่จอดอยู่ด้านหน้า จังหวะที่ น.ส.วนิดา ได้ก้มลงไปถอดสายแก๊ส บริเวณท้ายรถยนต์เก๋งคันสีดำ ลูกค้าคันดังกล่าวได้ขับรถเลี้ยวเพื่อออกจากปั้ม ทำให้เฉี่ยวชน น.ส.วนิดา จนล้มลงได้รับบาดเจ็บ โดยไม่จอดรถลงมาดู แต่กลับขับรถออกจากปั้มไปหน้าตาเฉย
จากการสอบถาม น.ส.วนิดา ผู้เสียหาย กล่าวว่า เหตุเกิดช่วงประมาณ 6 โมงเย็น ขณะที่ตนกำลังนั่งปลดสายเติมแก๊สของลูกค้าคันหนึ่ง โดยไม่เห็นว่าลูกค้าคันด้านหลังกำลังจะเลี้ยวรถออก จากนั้นลูกค้าคันดังกล่าวได้ขับรถเฉี่ยวชนตนจนล้มลง โดยมีการจอดชะลอดูก่อนจะขับรถออกจากปั้มไป ตนเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้เพียง 2-3 เดือน และไม่ได้เป็นคนรับรถลูกค้าคันดังกล่าว มาทราบจากพนักงานคนอื่นว่าเป็นผู้ชาย ตนจึงโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาลูกค้าคันดังกล่าวให้กลับมารับผิดชอบ ซึ่งผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อมา อยากให้ลูกค้าเข้ามาขอโทษและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากตนได้รับบาดเจ็บช้ำใน และต้องหยุดงานพักรักษาตัวมา 3 วันแล้ว ยืนยันหากเข้ามารับผิดชอบจะไม่แจ้งความดำเนินคดี