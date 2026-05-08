พระพยอมเตือนให้ใช้ศาสนาเพื่อการดับทุกข์ หากใช้เพื่อการค้าขายขอให้ซื่อตรง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ถึงประเด็นเรื่องเซียนพระชื่อดังที่มีข้อพิพาทกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และการซื้อ-ขายพระเครื่องในปัจจุบัน ว่าเกิดจากพลังศรัทธาหรือพุทธพาณิชย์อย่างไร
พระพยอม กล่าวว่า อาตมาไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพุทธพาณิชย์ แต่อาตมาเรียกว่าไสยพาณิชย์ สายมูพาณิชย์ เป็นพวกเชื่อเรื่องความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ จริงๆแล้วเรื่องนี้มันหากินกัน หาโกงกัน ความโลภ ความงกมันนำพาให้มีการโกง หลอกต้มตุ๋นกัน ในที่สุดก็ถึงคราวไปไม่รอด ที่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนรมิตดลบันดาลให้ร่ำรวย กลายเป็นให้ติดคุกติดตาราง ต้องเสียค่าปรับต่างๆนาๆ อยากจะฝากชาวพุทธว่าอยากให้ใช้ศาสนาในดับทุกข์ดีที่สุด ถ้าเราใช้ศาสนาในมุมค้าขายมันก็พอไปได้หากซื่อตรง แต่ถ้าต่างคนต่างโกงก็จบ เพราะฉะนั้น “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ต้องหมดอาชีพหาเลี้ยงตัวเองไป