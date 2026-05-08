รอง ผบ.ตร.เผย สหรัฐฯ ชมไทยปราบแก๊งคอลฯ เตรียมเปิดระบบ “Shield” ล่าขบวนการข้ามชาติแบบเรียลไทม์

ตร.ไทยผนึกกำลังสหรัฐฯ เดินหน้าปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ ชื่นชมไทยตั้ง “War Room” ร่วมธนาคารช่วยเหยื่อ เตรียมเปิดระบบ “Shield” แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์ ยกระดับสกัดอาชญากรรมออนไลน์สู่ระดับสากล ตั้งเป้ารักษาอันดับ Tier 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน แถลงผลการหารือร่วมกับทางการสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21–25 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้แทนไทยได้เดินทางไปหารือกับหน่วยงาน TIP Office ของสหรัฐฯ ซึ่งดูแลการจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ (Tier) โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยในทุกมิติ
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาได้ชื่นชมประเทศไทยในการจัดตั้ง “War Room” ร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมนำโมเดลดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบ รวมถึงชื่นชมความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับ FBI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามอายัดทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลดีต่อการประเมินระดับ Tier ของไทย
นอกจากนี้ ไทยยังได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบภายหลังการทลายฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งพบข้อมูลเกี่ยวกับการกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมาน และการบังคับใช้แรงงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม
สำหรับมาตรการรับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางเชิงรุก 2 ด้าน ได้แก่ ป้องกันไม่ให้ฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อคนไทย และสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านหลอกลวงเหยื่อชาวต่างชาติไปยังประเทศที่สาม
พร้อมกันนี้ เตรียมเปิดตัวระบบ “Shield” สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเส้นทางการเงินของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์กับนานาชาติแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับการทำงานของวอร์รูมสู่ระดับสากล และยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายในประเทศไทย
ด้านนางหัทยา คูสกุล อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ปัจจุบันไทยยังอยู่ในระดับ Tier 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับคำชื่นชมจากสหรัฐฯ ถึงการบูรณาการทำงานของหน่วยงานไทย การบังคับใช้กฎหมายใหม่ และการเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชาวอเมริกันกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ นางสาวโสภณา บุญ-หลง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเชิงรุกในการคัดแยกและช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์และหลอกลวงออนไลน์ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การหารือร่วมกับสหรัฐฯ ครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกต่อประเทศไทยในการประเมินสถานการณ์ค้ามนุษย์ เนื่องจากไทยมีความจริงจังในการป้องกัน ปราบปราม และคุ้มครองเหยื่ออย่างต่อเนื่อง