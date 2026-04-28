“ดีเอสไอ” เจอเพิ่มอีก 1 บริษัทเรือขนส่ง ต้องสงสัยประวิงเวลา-กักตุนน้ำมัน จากเดิม 8 บริษัท

MGR Online - “โฆษกดีเอสไอ” เผย ทยอยเรียกสอบปากคำบริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมัน พบพิรุธ 20 เที่ยวส่อประวิงเวลา ล่าสุด พบอีก 1 บริษัท จากเดิม 8 แห่ง
วันนี้ (28 เม.ย.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2569 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีออกหนังสือเรียก 8 บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมัน ในฐานะพยาน ซึ่งพบความผิดปกติ 20 เที่ยวเรือจากเรือ 12 ลำ โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมัน การประวิงเวลา การขนส่งน้ำมัน การกักตุนน้ำมัน การปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำบริษัทเจ้าของเรือไปแล้ว 7 แห่ง โดยวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.) พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปสอบปากคำบริษัทเจ้าของเรือ 1 แห่ง เนื่องจากทางบริษัทฯ มีเอกสารหลักฐานจำนวนมากประกอบการชี้แจง จึงสะดวกให้ข้อมูลกับเอกสารที่บริษัทฯ ของตนเองแทน นอกจากนี้ ในส่วนอีก 1 บริษัทเจ้าของเรือ อยู่ระหว่างนัดหมายให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน ภายในวันที่ 30 เม.ย.
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า สำหรับกรณีที่มีบริษัทเรือ เพิ่มมาเป็น 9 บริษัทจากเดิม 8 บริษัท เนื่องด้วยระหว่างที่พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำบริษัทเรือแห่งหนึ่ง ทางบริษัทได้ชี้แจงว่าเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือ (Leasing) ไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือ แต่บริษัทที่มาใช้เรือนั้นเป็นอีกบริษัทแทน ทำให้พนักงานสอบสวนได้ออกหนังสือเชิญบริษัทที่ใช้เรือจริงๆ มาเพื่อสอบถามด้วย จึงทำให้ตัวเลขเกี่ยวกับบริษัทเรือเพิ่มขึ้นมาเป็น 9 บริษัท ดังนั้น ผลการสอบปากคำบริษัทเรือแล้วทั้งสิ้น 7 บริษัท และเหลืออีกเพียง 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทเจ้าของเรือ กับบริษัทที่ใช้เรือจริงจากการเช่าจากบริษัทเรือลีสซิ่ง ที่ต้องดำเนินการสอบสวนปากคำในฐานะพยานต่อไป
“กรณีหากบริษัทไม่เข้าพบตามนัดหมาย ก็ต้องดูเหตุผลความจำเป็นว่าสาเหตุที่ไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนคืออะไร ซึ่งตนคิดว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนทั้ง 7 บริษัทที่ได้สอบปากคำนั้น ส่วนใหญ่จะให้การชี้แจงในลักษณะที่เกี่ยวกับภาพรวมการประกอบธุรกิจ เช่น ได้รับสัญญาในการขนส่งน้ำมันอย่างไรบ้าง ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปตรวจสอบคู่ขนานว่าการขนส่งน้ำมันทางเรือแต่ละเที่ยว มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ใช้เวลานานกว่าปกติจริงหรือไม่”
พ.ต.ต.วรณัน เผยต่อว่า ส่วนเรื่องใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ จำนวน 166 ฉบับ ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวน 6 แห่ง ที่ทางกรมธุรกิจพลังงานพบความผิดปกติ เอกสารรายละเอียดเอียดไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ได้เข้ามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ในเบื้องต้นตนได้รับข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานไว้เรียบร้อยแล้ว และถ้าหากพบความผิดปกติจริง ก็จะต้องนำไปพิจารณาว่ามีองค์ประกอบใดเข้าเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ ดังนั้น หากเข้าเกณฑ์ภายใต้มติคณะกรรมการคดีพิเศษ ดีเอสไอจึงจะได้ดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไป