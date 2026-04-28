ศุลกากรท่าเรือ ยึดบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมน้ำยา-ก๊าซหัวเราะ ล็อตใหญ่ เสียหาย 27 ล้าน

ผอ.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เผย ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 5.2 หมื่นชิ้น พร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กว่า 2 ตัน และก๊าซหัวเราะ 1.2 เเสนกระบอก มูลค่าความเสียหายเศรษฐกิจ 27 ล้านบาท ลั่นปราบปรามเข้มงวดต่อเนื่อง
วันนี้ (28 เม.ย.) สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยผลการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าครบชุด พร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซหัวเราะ) มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 27 ล้านบาท
ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้รับนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร และ น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร จึงสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับมาตรการการตรวจสอบสินค้า เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (23 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการ ศุลกากร 2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้ร่วมตรวจสอบสินค้านำเข้า โดยสำแดงเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ ตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่สำแดง ดังนี้
1. บุหรี่ไฟฟ้าครบชุดสมบูรณ์จำนวน 52,000 ชิ้น และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 100 แกลลอน น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 5.56 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
2. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) หรือก๊าซหัวเราะ คละขนาด จำนวนรวม 126,226 กระบอก มูลค่า 21.27 ล้านบาท โดยไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และ พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522
นายธนกฤต กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมศุลกากรและสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จะเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังจัง เข้มงวดและต่อเมือง โดยจะไม่ยอมให้สินค้าดังกล่าวหลุดรอดไปสร้างความเสียหายต่อประชาชน