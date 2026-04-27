รวบแล้ว 2 คนร้ายบุกชิงทองโคราช จนมุมหลังหนีกลับมาคืนรถเช่าในเมืองกรุง

ตำรวจ ตามจับ 2 คนร้ายบุกใช้ปืนชิงทรัพย์ร้านทองโคราช หลังหลบหนีกลับมากรุงเทพฯ คืนรถเช่าคันใช้ก่อเหตุ
จากกรณีคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในร้านทอง ร้านทองเยาวราชด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยคนร้ายเป็นชาย 2 คน สวมหมวกไอ้โม่งสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีดำ และกางเกงขาสั้นทั้งคู่ โดยมีอาวุธปืนพกสั้นติดตัว ได้ใช้ของแข็งลักษณะคล้ายค้อนทุบตู้กระจกภายในร้านทองหลายตู้แตกเสียหาย และกวาดเอาแหวนทองคำไปประมาณ 30 วง มูลค่าราว 300,000 บาท ก่อนขับรถยนต์เก๋ง สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า หลบหนีไป
ล่าสุดเย็นวันนี้ (27 เม.ย. 2569) ตำรวจสามารถติดตามตัว 2 คนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยคนร้ายเป็นชาวสัญชาติจีน ชื่อ MR. ZOU QINTAO อายุ 27 ปี และ MR. SONG HAOLONG อายุ 19 ปี ซึ่งคนร้ายทั้งสองคนถูกจับกุมตัวได้ที่ร้านเช่ารถยนต์แห่งหนึ่งในเขตประเวศ กรุงเทพฯ หลังชุดสืบสวนได้ทำการแกะรอยจนทราบว่า ก่อนก่อเหตุคนร้ายทั้งสองคนได้ไปเช่ารถจากร้านเช่ารถยนต์แห่งหนึ่งเพื่อนำไปก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจพื้นที่เฝ้าดู ก่อนจะพบตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนขับรถยนต์ที่ก่อเหตุเข้ามาที่ร้านเช่ารถยนต์ดังกล่าว และถูกตำรวจจับกุมตัวได้ พร้อมของกลางแหวนทองคำที่ชิงทรัพย์มา แต่ยังไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ โดยคนร้ายอ้างว่าทิ้งไประหว่างทางหลบหนี
เบื้องต้นทราบว่า คนร้ายได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และมีแฟนเป็นหญิงชาวไทย จากนั้นได้ท่องเที่ยวจนเงินหมดจึงวางแผนก่อเหตุชิงทองดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมากำลังเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับมาสอบสวนที่จังหวัดนครราชสีมา