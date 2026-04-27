ยึดทรัพย์ 10 กว่าล้าน 2 ผู้ต้องหายาเสพติด ฟันซ้ำเสนอเงิน แลกไม่ดำเนินคดี

MGR Online-เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์บ้าน ที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ รวม 10 กว่าล้าน 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด หลังตำรวจ สน.บางบอน สืบสวนขยายผลพบเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาหญิงที่ถูกจับไอซ์ 0.92 กรัม มีการเสนอเงิน 1.2 ล้าน แลกกับการไม่ดำเนินคดี
วันนี้ (27 เม.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พ.ต.อ.ธนะเมษฐ์ วิจิตรจริยา ผกก.สน.บางบอน พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา ผกก.สส.บก.น.9 พ.ต.ท.ศุภกร กันทาลักษณ์ รอง ผกก.สส.สน.บางบอน พ.ต.ท.วรวุฒิ
เมธีวรรณกุล สว.สส.สน.บางบอน พ.ต.ท.สมศักดิ์ แสวงผล สว.สส.บก.น.9
จับกุม นายธงชัย หรือบลู (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี และ น.ส.พรนภา หรือทราย (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาธนบุรี ที่ 487/2569 และที่ 486/2569 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2569 ข้อหา "สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันจำหน่ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต"
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มี.ค. เวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา ฝ่ายสืบสวน สน.บางบอน ได้จับกุม น.ส.วิมลศิริ หรือปุ้ม (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง ไอซ์ 0.92 กรัม จากการสืบสวนขยายผลและเส้นทางการเงิน ทราบว่า น.ส.วิมลศิริ ได้สั่งซื้อไอซ์มาจาก นายธงชัย โดยชำระเงินผ่านการโอนจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของ น.ส.พรนภา จึงสืบสวนขยายผล เป็นคดีสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
จึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อ ผกก.สน.บางบอน และพนักงานสอบสวน สน.บางบอน ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับ นายธงชัย และ น.ส.พรนภา ต่อมาวันที่ 24 เม.ย. สามารถจับกุม นายธงชัย และ น.ส.พรนภา ได้ภายในร้านกินกุ้ง ถนนบางบอน 3 ซอย 3 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึด เงินสด จำนวน 1,250,000 บาท ที่นำมาเพื่อขอเคลียร์คดีแลกกับการไม่ดำเนินคดี จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน" นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางบอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ปปส.ควบคุมตัวไว้ตามกฎหมาย 3 วัน เพื่อทำการรวบรวม
พยานหลักฐานสืบสวนขยาย และติดตามยึดทรัพย์สิน เงินสด จำนวน 1,250,000 บาท และทรัพย์อื่นๆ ไว้เพื่อดำเนินการตามมาตรยึดทรัพย์ ต่อมาวันที่ 24 เม.ย. เวลา 21.00 น. ตำรวจได้ยึดทรัพย์ รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นมัสแตง สีส้ม ทะเบียน 6กฮ 32xx กรุงเทพมหานคร มูลค่า 3,500,000 บาท ไว้เพื่อดำเนินการตามมาตรการยึดทรัพย์
ต่อมาวันที่ 25 เม.ย. เวลา 16.00 น. ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม.ทำการตรวจค้นและยึดอายัดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้าน ต.พันท้ายนรสิงห์อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มูลค่า 5,500,000 บาท ไว้เพื่อดำเนินการตามมาตรการยึดทรัพย์ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด จำนวน 10,250,000 บาท.