ตร.เตือน.หยุดแชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เสี่ยงคุก-ปรับหนัก เผยเคสยาแนวปะแป้งช่วงสงกรานต์ยังไร้ผู้เสียหายแจ้งความ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน หยุดสร้าง หยุดแชร์ “คอนเทนต์ขยะ“ อาจถูกดำเนินคดี เผยเคสอ้างใช้ยาแนวประแป้งสงกรานต์ ยังไม่พบผู้ได้รับผลกระทบเข้าแจ้งความ
วันนี้ (27 เม.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ทำเนื้อหา โดยนำผงที่อ้างว่าเป็นยาแนวมาผสมน้ำป้ายหน้าผู้อื่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวหากเป็นจริงไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
จึงขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อน - การกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะ เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิว - การโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 14 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. งดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะ - เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิด และไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม อันจะนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมเลียนแบบที่ผิดกฎหมาย
รองโฆษก ตร. กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พื้นที่เล่นสงกรานต์ของอินฟลูเอ็นเซอร์ดังกล่าว ยังไม่พบว่ามีการแจ้งความว่าได้รับผลกระทบหรืออันตรายจากการถูกแป้งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากประชาชนผู้ใดได้รับอันตรายหรือผลกระทบจากการถูกปะแป้ง สามารถใช้สิทธิในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด การสร้างคอนเทนต์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ หรือได้รับความเสียหายจากการถูกกลั่นแกล้ง สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง