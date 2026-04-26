ป.ตามรวบขี้ยาตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่เพชรบูรณ์

ตำรวจกองปราบตามรวบขี้ยาตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่เพชรบูรณ์ สารภาพหาเงินซื้อยาบ้ามาเสพ
วันนี้ ( 26 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนพรัตน์ อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาล จ.เพชรบูรณ์ที่ จ.145 /2568 และ ที่ จ.163/2568 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยใช้ยานพาหนะฯ ” ได้ริมถนนหมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ขณะที่ผู้เสียหายสองสามีภรรยา พนักงานโรงงานกำลังนอนหลับพักผ่อนในห้องเช่า ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แต่ลืมปิดประตูด้านหลังห้อง ได้มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อค แอบย่องเข้ามาด้านหลังห้อง แล้วปีนเข้าไปลักเอาเงินสดจำนวน 5,000 บาท แล้วหลบหนีไป
นอกจากนี้คนร้ายยังได้ก่อเหตุเข้าไปลักโทรศัพท์มือถือภายในบ้านพักขณะที่ผู้เสียหายกำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านพัก ในพื้นที่ ม.2 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงขุย ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองคดีคือนายนพรัตน์เนื่องจากถูกจับคดีเสพยาบ้าในพื้นที่บ่อยครั้ง และเคยมาแจ้งความเรื่องรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุถูกลักไป จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้กระทั่งตำรวจ กก.5 บก.ป.สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเมื่อปี 2568 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนน เห็นห้องเช่าไม่ได้ปิดประตูหลังก็คิดว่าเจ้าของห้องไม่อยู่แต่ลืมปิดไว้ จึงจอดรถปีนเข้าไปลักกระเป๋าเงินเจ้าของห้องเช่าได้เงินมา 5,000 บาท และรายต่อมาตนเองขับเข้าไปจอดหน้าบ้านพักแล้วทำทีตะโกนสอบถามทางปรากฏไม่มีเสียงคนตอบ และเห็นโทรศัพท์มือถือเจ้าของบ้านวางอยู่จึงลักเอาไปขายซื้อยาบ้ามาเสพ จึงนำตัวส่งสภ.ดงขุย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป