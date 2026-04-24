แห่ร้อง ปอศ. ถูกบริษัทฯ สองพ่อลูกตุ๋นลงทุนสร้างปั๊มน้ำมัน สูญเงินรวม 30 ล้าน

"อี้ แทนคุณ" พาผู้เสียหายร้อง ปอศ. หลังถูกบริษัทฯ สองพ่อลูกชักชวนลงทุนสร้างปั๊มน้ำมัน สูญเงินรวมกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ ( 24 เม.ย.)ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมทีมงานพากลุ่มผู้เสียหาย 10 รายจากทั้งหมดจำนวน 24 รายทั่วประเทศ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อปรึกษาข้อกฎหมายและบางรายที่ยังไม่แจ้งความท้องที่ก็จะได้ให้แจ้งความดำเนินคดีกรณีหลงเชื่อบริษัทสองพ่อลูก ชักชวนลงทุนสร้างปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีบางรายสร้างเสร็จแต่ผิดแบบเมื่อยื่นขออนุญาตกรมพลังงานฯ ก็ไม่อนุญาต บางรายลงอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ แต่ไม่มีการสร้างต่อให้เสร็จ จนพ้นกำหนดสัญญาที่ตกลงกันไว้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบมีผู้เสียหายจำนวนมาก จึงเชื่อว่าบริษัทดังกล่าวมีเจตนาใช้ช่องกฎหมายเอาเปรียบผู้เสียหาย จึงร้องเรียนผ่านชมรมสันติประชาธรรมพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.หาช่องทางกฎหมายดำเนินคดีกับบริษัทฯ ดังกล่าว
นายแทนคุณ กล่าวว่า วันนี้พาผู้เสียหายจากทั่วประเทศ จากบริษัทแห่งหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถสร้างปั๊มน้ำมันเจ้าดังได้ โดยประกาศชักชวนผ่านทาง TikTok ซึ่งมีคนเข้าถึงจำนวนมาก ผู้เสียหายแต่ละรายซึ่งมีที่ดินอยู่ จะต้องลงทุนค่าก่อสร้างและขออนุญาต รวม ๆ แล้วตกรายละ 1.3-1.4 ล้านบาท แบ่งจ่ายสามงวด งวด แรกสามแสนบาทเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการทำเอกสาร/ทำแบบ/ขออนุญาต งวดที่สอง จำนวน 6 แสนบาท เป็นค่าวางโครงสร้างและวางระบบต่าง ๆ
ผู้เสียหายระบุว่า เห็นบริษัทดังกล่าวชักชวนเสนอแผนธุรกิจการสร้างปั๊มน้ำมันที่ดูน่าเชื่อถือ จูงใจด้วยผลตอบแทนสูง ทำให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก โอนเงินลงทุนจากทั่วประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 30 ล้าน บาท เมื่อถึงกำหนดการก่อสร้าง กลับไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ขณะนี้ยังมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน และยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่ทราบตัวว่ากำลังถูกหลอก