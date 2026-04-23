เหลือบศาสนา! ค้นกุฏิรวบ “เจ้าอาวาส” จ.สระแก้ว แจ้งข้อหา เสพ-ครอบครองยาบ้า

MGR Online - ป.ป.ส. ตัดเนื้อร้ายวงการสงฆ์ ขยายผล 1386 บุกตรวจค้นกุฏิ จับกุมเจ้าอาวาส จ.สระแก้ว คดีเสพ-ครอบครองยาบ้า ชี้เป็น "เจ้าพนักงาน" ต้องรับโทษเด็ดขาด
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อทำลายวงจรยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงข้อสั่งการของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการจัดระเบียบสังคมเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
วันนี้ (23 เม.ย.) พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้เปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้าย พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยเฉพาะกับบุคคลที่สังคมให้ความเคารพศรัทธาแต่กลับใช้ศาสนาเป็นเกราะกำบังในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากจะทำลายศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้ว ในทางกฎหมายเจ้าอาวาสยังมีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) ประกอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานกระทำความผิดคดียาเสพติดเสียเอง จะต้องรับโทษหนักขึ้น 3 เท่า ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 180 การกระทำผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิดร้ายแรงที่ยอมรับไม่ได้ และต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เม.ย.69 สำนักงาน ปปส.ภ.2 ได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตำบลสระขวัญ เขต 2 , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว , ตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 กรณีเจ้าอาวาสวัด ในพื้นที่ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มีพฤติการณ์เสพและค้ายาบ้าภายในบริเวณวัด
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระสงฆ์ภายในวัด รวม 10 รูป ด้วยความสมัครใจ พบว่า เจ้าอาวาสวัด มีผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก ขณะที่พระลูกวัดอีก 9 รูปไม่พบสารเสพติด นอกจากนี้ จากการนำตรวจค้นภายในกุฏิเจ้าอาวาส พบของกลางยาบ้าจำนวน 1 เม็ดครึ่ง กัญชาแห้งจำนวนหนึ่ง และอุปกรณ์การเสพ
เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรียน พระครูสุตปัญญาวุธ เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต 2 เพื่อพิจารณาความผิดทางวินัยสงฆ์ โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรง และฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมอย่างชัดเจน ประกอบกับเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการให้สละสมณเพศ (ลาสิกขา) ให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุ และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นฆราวาสในทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
จากการสอบสวนขยายผล นายเอ (อดีตเจ้าอาวาส) ให้การรับสารภาพว่า ซื้อยาบ้ามาจาก นายสันติ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 5 เม็ด ซึ่งนายสันติ อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัด เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสันติทันที แม้ผลการตรวจค้นจะไม่พบยาเสพติดเพิ่มเติม แต่นายสันติ ยอมรับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาในช่วงเช้า และผลการตรวจปัสสาวะยืนยันพบสารเสพติดจริง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อหา นายเอ (อดีตเจ้าอาวาส) ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดฯ ส่วน นายสันติ ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม พร้อมเดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้าย เพื่อปกป้องศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และขอเตือนกลุ่มผู้ไม่หวังดีว่า อย่าเอาผ้าเหลืองมาเป็นเครื่องมือซุกซ่อนยาเสพติด หากพบความผิดจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันที
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด