ตร.ปิดจบภารกิจฝากบ้านสงกรานต์ 69 สำเร็จ 100% คืนครบ 8,343 หลัง ปลอดภัยไร้เหตุ

ผบ.ตร. ขอบคุณทุกโรงพัก “ฝากบ้านกับตำรวจ” สงกรานต์ 69 คืนบ้านปลอดภัยทั้ง 8,343 หลัง ชื่นชมป้องกันอาชญากรรม ดูแลอย่างดี เป็นที่พึ่งของประชาชน
วันนี้ (23 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการฝากบ้านกับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เรียบร้อยดี ปีนี้มีประชาชนฝากบ้านกับตำรวจ จำนวน 8,343 หลัง โดยตำรวจทุกท้องที่ที่ได้รับฝากบ้านเข้าไปตรวจตราดูแลความปลอดภัยอย่างดี สามารถคืนบ้านให้ประชาชนอย่างปลอดภัยทั้ง 8,343 หลัง โดยหลังสุดท้ายส่งคืนเจ้าของบ้านเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนฝากบ้านกับตำรวจโดยลงทะเบียนแอปพลิเคชัน POLICE CARE เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 มากที่สุด ถึง 7,365 หลัง รองลงมาคือเดินทางไปลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ 974 หลัง และฝากบ้านผ่านทางศูนย์รับแจ้งเหตุ สายด่วน 191 รวม 4 หลัง
โครงการฝากบ้านกับตำรวจ เป็นหนึ่งในการบริการด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นที่พึ่งช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาว และเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมอันเป็นหน้าที่หลักของตำรวจ โดยในการออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยตำรวจไม่ได้เจาะจงเฉพาะบ้านที่ฝากบ้านกันตำรวจเท่านั้น เราเข้าไปในชุมชนไปดูแลความปลอดภัยทุกหลังคาเรือน แต่จะเน้นเป็นพิเศษสำหรับบ้านที่ฝากไว้เพราะตำรวจจะมีข้อมูลว่าเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ การไปตรวจบ้านบางหลังเจ้าของบ้านก็จะฝากให้อาหารสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว บางทีก็ช่วยรดน้ำต้นไม้ด้วย ซึ่งตำรวจยินดีทำให้ด้วยใจ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า จากความสำเร็จในโครงการฝากบ้านกับตำรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณและชื่นชมตำรวจทุกโรงพักที่ทำหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม มีหัวใจบริการ มีมายด์เซ็ตในการดูแล ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่ง สร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจให้ประชาชน เข้าไปตรวจตราดูแลบ้านทุกหลังอย่างดี สามารถคืนบ้านปลอดภัยทุกหลัง