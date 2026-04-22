ตร.ทางหลวงสกัดจับหนุ่มเมียนมาลอบขนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กม.-รับได้ค่าจ้างหัวละพัน

ตำรวจทางหลวงสกัดจับหนุ่มเมียนมาลักลอบขนแรงงานร่วมชาติ 8 คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย สารภาพได้ค่าจ้างหัวละ 1,000 บาท
วันนี้ (22 เม.ย.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล. พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1กก.1 บก.ทล. พ.ต.ท.กิตติภพ ทองเพชร สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.นำกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณ กม.2 ถนนสายเอเซีย (ขาเข้า) ทล.32 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ HONDA สีดำ ป้ายทะเบียน กรุงเทพมหานคร ขับมาลักษณะมีพิรุธตัวรถมีน้ำหนักมากกว่าปกติและติดฟิล์มมืดทึบ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง จึงส่งสัญญาณไฟและเสียงเพื่อให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ
ต่อมาพบ นายคิน หม่อง ลิน อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่จากการตรวจสอบภายในรถ พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน 8 คน นั่งโดยสารมา เมื่อขอตรวจเอกสารประจำตัว ไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนแต่อย่างใด จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาสอบสวน
โดยนายคิน หม่อง ลินให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อผ่านเฟซบุ๊กจากชาวเมียนมาชื่อ “กาวิน” ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวจำนวน 8 คน ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปส่งยังกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้าง 1,000 บาทต่อคน โดยกระทำลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ด้านแรงงานต่างด้าวทั้ง 8 คน ให้การว่า ได้ลักลอบเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ บริเวณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า 17,000 บาทต่อคน เพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา "ให้การช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือพาคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม"แก่นายคิน หม่อง ลินส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง 8 คน ดำเนินคดีในข้อหา "เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระอินทร์ราชา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป