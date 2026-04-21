จับแก๊งปลอมใบขับขี่ออนไลน์ หลอกเหยื่อโอนเงินก่อนเชิดพบเอี่ยวขบวนการข้ามชาติ

MGR Online - ดีเอสไอ รวบเพิ่มอีก 1 สมาชิก เครือข่ายปลอมใบขับขี่ออนไลน์ อ้างกรมการขนส่งฯ ผู้เสียหายจำนวนมาก สูญเงินตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท
วันนี้ (21 เม.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ร่วมกับ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จับผู้ต้องหาเครือข่ายปลอมใบขับขี่ เพิ่มอีก 1 ราย กรณี ขบวนการหลอกลวงประชาชนให้ทำใบอนุญาตขับรถปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) แอบอ้างเป็นกรมการขนส่งทางบก โดยก่อนหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 135/2567 ได้ส่งสำนวนคดีพร้อมตัวผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2569 ให้แก่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยคดีดังกล่าวมีสำนวนเอกสารรวม 10 แฟ้ม จำนวน 2,773 แผ่น และยังมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
การดำเนินคดีสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้ตรวจสอบกรณีการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดได้จัดทำหรือซื้อเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า 5,000 ราย แล้วแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อโฆษณารับทำใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรูปแบบออนไลน์ ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อจำนวนมากและได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการประสานเพื่อปิดเพจไปแล้วก่อนหน้านี้ พฤติการณ์การหลอกลวงเริ่มจากการโฆษณาชักชวนให้ผู้สนใจติดต่อและโอนเงินค่าดำเนินการเบื้องต้น ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นไป จากนั้นจะมีการหลอกให้โอนเงินเพิ่มเติมเป็นระยะ โดยอ้างค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ทำให้ผู้เสียหายบางรายสูญเงินตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาท แต่ไม่ได้รับใบขับขี่จริงแต่อย่างใด
นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำความผิดยังมีการสร้างหลักฐานปลอม เช่น ภาพตัวอย่างใบขับขี่หรือภาพแคปหน้าจอ รวมถึงการสร้างรีวิวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยบางกรณีพบการใช้ภาพบุคคลที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ประกอบการหลอกลวง ทั้งนี้ เพจที่ใช้ก่อเหตุบางส่วนถูกปิดไปแล้ว
จากการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงกับแกนนำจากประเทศเมียนมา ที่ต้องการมีใบขับขี่ไทย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา พำนักอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจุดที่มีความสะดวกต่อการเข้า - ออกประเทศ การหมุนเวียนทางการเงินในระดับสูง นอกจากนี้ ยังตรวจพบเพจที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันอีกอย่างน้อย 5 เพจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบก ได้แจ้งความดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มเติมอีก 568 ราย สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นขบวนการ และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ