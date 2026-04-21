สองพี่น้องร้อง ป.ช่วย! ถูกขาใหญ่แทงคอ-ตีบ้องหูสาหัส

"จ่าคิงส์" พาสองพี่น้องร้องตำรวจกองปราบช่วยสางคดี หลังถูกขาใหญ่คลองหนองงูเหลือม ชักมีดแทงคอ-ขวดเบียร์ตีบ้องหู บาดเจ็บสาหัส
วันนี้ ( 21 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือ จ่าคิงส์ พานายชำนาญ อายุ 38 ปี และนายวิทยา อายุ 29 ปี สองพี่น้องผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม หลังถูกนายชัย ขาใหญ่เมาสุราบุกหาเรื่องถึงหน้าบ้าน ก่อนใช้มีดแทงคอและขวดเบียร์ตีจนบาดเจ็บสาหัส หลังเกิดเหตุเข้าแจ้งความตำรวจท้องที่แล้วแต่คดีไม่คืบหน้า
นายชำนาญ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมานายชัย ซึ่งเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้านเคยเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่า และคดียาเสพติดมีอาการมึนเมาเข้ามาด่าทอพวกตนที่บ้านพักในพื้นที่ ต.คลองหนองงูเหลือม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ตนจึงเดินออกไปเพื่อเจรจา แต่ระหว่างพยายามพูดเกลี้ยกล่อมกลับถูกนายชัยชักมีดออกมาแทงเข้าที่ลำคอทันที ขณะเดียวกัน นายวิทยา น้องชายเห็นท่าไม่ดี จึงพยายามจะเข้ามาช่วย แต่กลับถูกนายชัย ใช้ขวดเบียร์ฟาดเข้าที่บ้องหูอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บไปอีกคน
นายชำนาญ กล่าวต่อว่าสำหรับนายชัย ผู้ก่อเหตุรายนี้ ทราบว่า มีพฤติกรรมเป็น ขาใหญ่ในชุมชน เคยมีประวัติก่อเหตุทุบรถและทำร้ายร่างกายชาวบ้านมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีอย่างจริงจัง อีกทั้งเมื่อปี 2567 ผู้ก่อเหตุเคยเอาจอบมาตีรถจักรยานยนต์ รวมถึงเคยก่อเหตุใช้แท่งปูนทุ่มใส่รถปิคอัพของพวกตน ก่อนหน้านี้เคยแจ้งความดำเนินคดี แต่ตำรวจเอาตัวนายชัย ไปกักขังแทนค่าปรับอยู่ 2 เดือน ก่อนจะมาก่อเหตุดังกล่าว
"ตอนนี้คนในบ้านหวาดกลัวมาก เพราะผู้ก่อเหตุยังลอยนวล ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลัวว่าจะกลับมาล้างแค้นหรือทำร้ายคนอื่นอีก จึงอยากให้กองปราบช่วยเร่งรัดคดีและนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายด้วย"นายชำนาญ กล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาควบคู่พยานหลักฐาน ก่อนประสานพนักงานสอบสวน สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เร่งรัดนำตัวคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป