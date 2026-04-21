สุดอาลัย! ญาติเคาะโลงเรียก “ตี๋” ผกก.ปากเกร็ด จ่อพิจารณาเพิ่มข้อหา

วันนี้ (20 เม.ย. 2569) เวลา 19.00 น. ที่ วัดบางพัง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บรรยากาศภายในงานสวดอภิธรรมศพคืนที่ 3 ของนายฐิติ หรือ “ตี๋” เต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนจำนวนมากเดินทางมาร่วมไว้อาลัย พร้อมทั้งมีช่วงที่ครอบครัวได้เคาะโลงเรียกชื่อ “ตี๋” ด้วยความอาลัย และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
ในวันนี้ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมเข้าพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุด
พ.ต.อ.อดิเรก เปิดเผยว่า คดีนี้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำพยานไปจำนวนมาก และวัตถุพยานทั้งหมดได้ส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จากแนวทางการสอบสวนเบื้องต้น มีความเชื่อมโยงถึงสาเหตุของการก่อเหตุ แต่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ ขอให้พยานหรือผู้ที่มีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใด ให้เข้ามาให้ปากคำกับทาง สภ.ปากเกร็ด เพื่อให้ตำรวจสามารถรวบรวมและประเมินน้ำหนักพยานหลักฐาน รวมถึงหาสาเหตุจูงใจของการก่อเหตุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยืนยันว่าจะมีการดูแลความปลอดภัยของพยานอย่างเต็มที่
พ.ต.อ.อดิเรก กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อส่วนใหญ่ขณะนี้ยังเป็นเพียงคำบอกเล่า แต่ยังไม่มีผู้ใดเข้ามาให้ปากคำอย่างเป็นทางการพร้อมหลักฐาน จึงขอความร่วมมือให้นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้อย่างถูกต้อง ขณะที่ผลตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ระหว่างรอการยืนยัน เพื่อนำมาประกอบสำนวน หากพบประเด็นเพิ่มเติมอาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
สำหรับรูปคดีในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมน้ำหนักพยานหลักฐาน ทั้งจากประจักษ์พยาน พยานแวดล้อม และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งไปในเบื้องต้นมีน้ำหนักค่อนข้างครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันในรายละเอียด
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงเหตุชุลมุนในวันเกิดเหตุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ได้มีอำนาจตัดสินคดีในที่เกิดเหตุ โดยขณะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำ ได้มีการขอความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทำงาน แต่เนื่องจากบรรยากาศมีความตึงเครียดและอารมณ์รุนแรง จึงเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นเพียงการผลักดันและป้องกันตัว ไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใด แม้แต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เข้าช่วยเหลือก็ปฏิบัติงานได้ยากลำบาก
ท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาในประเด็นสำคัญ รวมถึงการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรื่อง “การไตร่ตรองไว้ก่อน”
ขณะเดียวกัน ทางยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และแจ้งสิทธิในการคุ้มครองพยานให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว