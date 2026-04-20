“ครอบครัวชินวัตร” เยี่ยมญาติใกล้ชิด “ทักษิณ” 23 เม.ย. รอบเช้า 9 โมง

MGR Online - “บุษบา ดามาพงศ์” พี่สะใภ้ “ทักษิณ” ตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมในเรือนจำฯ - “ทนายวิญญัติ” เผยลูกหลานอดีตนายกฯ 10 คน เตรียมเยี่ยมญาติใกล้ชิด 23 เม.ย.นี้
วันนี้ (20 เม.ย.) เวลา 12.50 น. บริเวณด้านหน้า
เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางบุษบา ดามาพงศ์ ภรรยาของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (พี่ชายบุญธรรมของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร) เดินทางมาในฐานะตัวแทนครอบครัวเพื่อเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 56 โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ร่วมเดินทางเข้าเนี่ยมในครั้งนี้ด้วยโดยใช้เวลาเข้าเยื่ยม 30 นาที
ต่อมา เวลา 13.20 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นางบุษบา ดามาพงศ์ ในฐานะตัวแทนครอบครัวเกี่ยวกับรายละเอียดในการพูดคุยกับนายทักษิณในครั้งนี้ แต่นางบุษบาไม่ได้ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด เพียงแต่ยกมือไหว้ทักทายก่อนจะเดินออกจากเรือนจำพร้อมกับผู้ช่วยคนสนิทไปทันที
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เปิดเผยว่า ส่วนกำหนดการเยี่ยมญาติใกล้ชิด แดนพยาบาล ตรงกับวันที่ 23 เม.ย. ซึ่งเป็นการเยี่ยมแบบไม่มีฉากกั้น โดยปกติสำหรับผู้ต้องขังป่วยจะต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ และต้องเป็นญาติสายตรงอันได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส บุตร หรือพี่น้องเท่านั้น สำหรับในวันดังกล่าวทราบว่าจะมีลูกและหลาน 7 คนของนายทักษิณ เข้าเยี่ยมรวมกันทั้งหมด 10 คน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับอาการป่วยของนายทักษิณนั้น นายวิญญัติ ระบุว่า อาการตาแดงที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ได้หายดีแล้ว ปัจจุบันหน้าตาของท่านดูสดใสขึ้น จะเหลือเพียงอาการความดันโลหิตซึ่งเป็นอาการปกติของผู้สูงวัยเท่านั้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นว่านายทักษิณ มีอาการตื่นเต้นหรือไม่ ที่จะได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำ ทนายวิญญัติ ระบุว่า ตนไม่ได้สอบถามในเรื่องนี้โดยตรง แต่เชื่อว่าผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในเรือนจำย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะอนุกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้ตนยังไม่ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเยี่ยมญาติใกล้ชิด “สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” กำหนดจัดงานเยี่ยม ระหว่างวันที่ 20-27 เม.ย.2569 โดยคุณสมบัติญาติที่จะเข้าเยี่ยม ประกอบด้วย (1) ต้องมีชื่อใน 10 คน ที่ผู้ต้องขังระบุไว้ (2) ผู้ต้องขัง 1 คน ญาติเข้าเยี่ยมได้ 10 คน (3) หากไม่มีรายชื่อใน 10 คน ต้องเป็นญาติทางสายเลือดเท่านั้น และต้องแสดงเอกสารทางราชการว่าเป็นญาติ (4) กรณีภรรยา ต้องมีทะเบียนสมรสหรือใบเกิดบุตรที่ระบุชื่อพ่อและแม่ไว้ และ (5) เด็กที่สูงเกิน 100 เซนติเมตร นับ 1 คน
ส่วนคุณสมบัติผู้ต้องขัง คือ (1) ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดแล้ว หรือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ หรือ ฎีกา (2) ผู้ต้องขังทุกชั้น ทุกคดี (3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1 ปี นับตั้งแต่ 27 เม.ย.68 - 27 เม.ย.69 หรือไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนวินัย และ รอบการเข้าเยี่ยม 2 รอบ/วัน คือ รอบเช้า 09.00 - 11.00 น. , รอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.
นอกจากนี้ วันเยี่ยมของแต่ละแดน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. (แดน 6/ แดน 7) , วันที่ 21 เม.ย. (แดน 4/ แดน 8) , วันที่ 22 เม.ย. (แดน 2) , วันที่ 23 เม.ย. (แดน 3/ แดนพยาบาล) , วันที่ 24 เม.ย. (แดน 1) และ วันที่ 27 เม.ย. (แดน 5)