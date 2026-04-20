“ดีเอสไอ” รับมอบสำนวนคดีพิเศษ “กักตุนน้ำมัน” คลังสุราษฎร์ธานี เร่งสอบสวนหาผู้กระทำผิด

MGR Online - โฆษกดีเอสไอ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับมอบสำนวน “กักตุนน้ำมัน” เป็นคดีพิเศษ ส่วน “คลังน้ำมันอ่างทอง” จัดเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบคุณภาพ
วันนี้ (20 เม.ย.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2569 พร้อมด้วย คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อบังคับ กคพ.ฯ โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และมี พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ เพื่อทราบรับทราบข้อเท็จจริง และร่วมกันตรวจ สำนวนการสอบสวนและสรรพพยานหลักฐาน ที่ดำเนินการก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ก่อนที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ จะทำการรับมอบสำนวนการสอบสวนมาดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษตามอำนาจหน้าที่ โดยเบื้องต้นมีการสอบสวนที่บุคคลไปแล้วจำนวน 4 ปาก และรวบรวมเอกสารจากผู้กล่าวหา คือ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อรับมอบเรียบร้อยแล้วจะเดินหน้าสอบสวนต่อทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.อ่างทอง พบพฤติกรรมครอบครองน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากโดยไม่มีใบกำกับการขนส่งมาแสดง รวมทั้ง มีการเก็บตัวอย่างน้ำมัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน และดำเนินคดีอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว นั้น
ล่าสุด คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติ ให้กรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามนิยามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาคตะวันออกกลางที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 หรือผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ โดยทำเป็นขบวนการหรือมีความซับซ้อนหรือที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชน หรือกระบวนการภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2569 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสงบ เป็นคดีพิเศษ
โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ประสานงาน กับพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ ว่ามีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามคดีคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าวหรือไม่ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป เนื่องจากกรณีดังกล่าว กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเป็นสำนวนสืบสวนที่ 42/2569 ไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 17 เม.ย.2569 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้สั่งการให้ ร.ท.ภชภณ สุพานิชวรภาชน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 พร้อมคณะพนักงานสืบสวน ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 1 เข้าประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และพลังงานจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับคดีอาญาดังกล่าว เพื่อทราบข้อเท็จจริงและได้เข้าร่วมตรวจสอบ บจ.ทริลเลี่ยนปิโตรเทรดดิ้ง ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ณ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยพบอีกว่า สถานที่ดังกล่าวยังเป็นคลังน้ำมันที่มี บจ.ทริลเลียนออยล์ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 อีกนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คลังน้ำมันเชื้อเพลิง อีกด้วย โดยมีผู้จัดการคลังน้ำมันดังกล่าวเป็นผู้นำตรวจ
โดยได้ทำการตรวจสอบเอกสารใบกำกับการขนส่ง จำนวนชนิดน้ำมัน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงคลัง รายชื่อลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และพลังงานจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมัน และวัดคุณภาพ จำนวน 2 ถัง จากจำนวน 5 ถัง (เดิมอายัดไว้จำนวน 2 ถัง เจ้าหน้าที่ตำรวจและมีถังไม่ได้ใช้งานจำนวน 1 ถัง) ผลการตรวจสอบ มีดังนี้
(1) ถังที่อายัด ถัง TD2 ดีเซล B7 วัดได้ 102.2 ซม เป็นจำนวน 102,412 ลิตร
(2) ถังที่อายัด ถัง TS4 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 วัดได้ 96.8 ซม. เป็นจำนวน 140,879 ลิตร
(3) ถังที TD3 (ไม่ได้ใช้งาน) เป็นดีเซล B7 วัดได้ 27 ซม. จำนวน 51,640 ลิตร
(4) เก็บตัวอย่าง ถัง TD1 ดีเซล B7 ไร วัดได้ 222.3 ซม. จำนวน 291,250 ลิตร
(5) เก็บตัวอย่าง ถังTS5 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 วัดได้ 40.2 ซม. จำนวน 64,997 ลิตร
หลังจากนี้ คณะพนักงานสืบสวน กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค จะได้ประสานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ในรายละเอียดเรื่องการรับมาทำการสอบสวน ภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯและร่วมปฏิบัติงานเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ ต่อไป
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ส่วนขั้นตอนถัดไปหากดีเอสไอได้รับโอนสำนวนจากตำรวจ ปคบ. กรณีบริษัท ทริลเลี่ยนปิโตรเทรดดิ้ง จำกัด มาเป็นคดีพิเศษด้วยนั้น ก็จะเริ่มต้นด้วยการออกหมายเรียกพยาน เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพฤติการณ์ทางคดีเข้าชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏรายชื่อในสัดส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม ซึ่งประเด็นที่จะสอบสวนเพิ่มเติม ก็คือการขยายประเด็นไปยังกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด หรือการเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ซึ่งจะไม่เน้นแค่เฉพาะเรื่องการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่หากมีเรื่องผลตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ แล้วพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกี่ถังก็ตาม ดีเอสไอก็จะได้ดำเนินการทางคดีเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน