เตือนภัยสายคาเฟ่ ตร.รวบพนักงานหนุ่มเมียนมาโรคจิต แอบถ่ายคลิปลูกค้าผญ.กว่า 30 คน ขณะเข้าห้องน้ำ คาดขายต่อกลุ่มลับ

ฃเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 69 ที่ สภ.บางศรีเมือง พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง, พ.ต.ท.เอกพล ดีผลิผล รองผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.บางศรีเมือง ปฏิบัติการโดย ร.ต.ท.สุรัช สุพรรณ, ร.ท.ต.ชำนาญ ศรีไทยแก้ว รอง สว.(ป.)สภ.บางศรีเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางศรีเมือง ได้ร่วมกันจับกุมตัว MR.Saw Nyi Nyi Naing หรือนายเบาะ อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา อาชีพผู้ช่วยเชฟ ผู้ต้องหา โดยจับกุมตัวได้ที่ร้านคาเฟ่ชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านพระราม 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี พร้อมด้วยของกลาง 1.โทรศัพท์มือถือ IPhone 11 ProMax สีขาว จำนวน 1 เครื่อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
พฤติการณ์การก่อเหตุคือ วันนี้ (19 เม.ย. 69) เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ จากศูนย์วิทยุ สภ.บางศรีเมือง ภายในร้านคาเฟ่ชื่อดังแห่งหน่ง ย่านพระราม 5 จึงได้เดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ พบ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหาย ให้ข้อมูลว่าขณะกำลังเข้าห้องน้ำภายในร้าน มีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายขณะเข้าห้องน้ำ จึงได้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ พอออกมาจากห้องน้ำ พบ Mr.Saw Nyi Nyi Naing ซึ่งเป็นพนักงานภายในร้าน ยืนอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัย ทางครอบครัวผู้เสียหายจึงได้ควบคุมตัว Mr.Saw Nyi Nyi Naing ไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงไปถึงที่เกิดเหตุจึงได้ทำการสอบถามผู้ต้องสงสัยว่าได้ก่อเหตุจริงหรือไม่ โดย Mr.Saw Nyi Nyi Naing ให้การรับสารภาพว่าตนคือผู้ก่อเหตุถ่ายคลิปจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ โดย Mr.Saw Nyi Nyi Naing ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยความสมัครใจ จากการตรวจสอบพบว่ามีการแอบถ่ายบันทึกคลิปขณะ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ขณะกำลังเข้าห้องน้ำ และยังพบว่ามีคลิปลูกค้าผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำอีกมากกว่า 30 ราย อยู่ในโทรศัพท์มือถือของ Mr.Saw Nyi Nyi Naing จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.บางศรีเมือง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการตรวจสอบภายในโทรศัพท์มือถือ ของ Mr.Saw Nyi Nyi Naing พบว่ามีคลิปแอบถ่ายลูกค้าที่มาใช้บริการที่คาเฟ่ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา และเก็บเอาไว้ดูโดยไม่มีการลบ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า Mr.Saw Nyi Nyi Naing มีกลุ่มในแอป Telegram (เทเลแกรม) เป็นกลุ่มแชทที่มีการส่งคลิปแอบถ่ายคล้ายลักษณะเดียวกันที่ผู้ต้องหาถ่าย คาดว่าผู้ต้องหาเอาคลิปดังกล่าวไปขายต่อ
นอกจากนี้ยังพบว่า Mr.Saw Nyi Nyi Naing ได้ถ่ายคลิปตัวเองขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว และมีคลิปอื่นๆอีกจำนวนหลายคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงฝากประชาสัมพันธ์ลูกค้าผู้หญิง หากใครไปใช้บริการร้านคาเฟ่ดังกล่าว ให้เข้ามาที่ สภ.บางศรีเมือง เพื่อตรวจสอบว่าตัวเองถูกถ่ายคลิปหรือไม่ หากพบว่าตนเองถูกถ่ายคลิปให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีต่อกับ Mr.Saw Nyi Nyi Naing และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำโทรศัพท์มือถือส่งต่อไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานต่อไป
Mr.Saw Nyi Nyi Naing ผู้ต้องหา กล่าวว่า ตนทำงานที่ร้านคาเฟ่นี้มาประมาณ 2 ปีแล้ว และเพิ่งมาเริ่มแอบถ่ายคลิปประมาณไม่กี่วัน ตนมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟในห้องครัว เวลาจะแอบถ่ายคลิป ตนจะเดินไปที่ห้องน้ำข้างหลัง ซึ่งเป็นห้องน้ำรวมไม่แยกชาย-หญิง ตนได้เข้าไปในห้องน้ำอีกห้องและปีนชักโครก เอื้อมมือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิป พอถ่ายเสร็จแล้วจะเก็บเอาไว้ดู ไม่ได้ส่งไปขาย ที่ตนทำไปก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไม ตนอยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกคน สำนึกผิด และรู้ตัวว่าตนผิดจริงๆ