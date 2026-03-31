ตำรวจน้ำรวบไต้ก๋งปัตตานีซุกปืนเถื่อน อ้างใช้ป้องกันตัวระหว่างออกหาปลา

ตำรวจน้ำปัตตานีรวบไต้ก๋งซุกปืนเถื่อน คาปากร่องแม่น้ำปัตตานี อ้างรับช่วงต่อจากไต้ก๋งคนก่อนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวระหว่างออกหาปลา
วันนี้ (31 มี.ค.) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ต.นรวิชญ์ ฤทธิผล สว.ส.รน.2 กก.7บก.รน. นำกำลังจับกุม นายแดง (สงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี พร้อมของกลางปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาดความยาวลำกล้องประมาณ 5 นิ้ว สำหรับใช้กระสุนลูกซองขนาดเบอร์ 12 (ไม่มีหมายเลขทะเบียน) จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 เกจ 26 นัด ได้ภายในห้องเก๋งเรือ บริเวณปากร่องแม่น้ำปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
สืบเนื่องจาก.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. (ตำรวจน้ำปัตตานี) สืบทราบว่า นายแดง ไต้ก๋งเรือประมงมีพฤติการณ์ซุกซ่อนอาวุธปืนผิดกฎหมายไว้ภายในเรือ จึงได้ออกตรวจสอบ พบเรือดังกล่าวอยู่บริเวณปากร่องแม่น้ำปัตตานี กำลังเทียบท่าเรือประมงปัตตานี หลังออกไปทำประมงกลางทะเล เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือตรวจการณ์ 353 สกัดจับทันที ผลการตรวจค้นพบนายแดง แสดงตัวเป็นผู้ควบคุมเรือ ส่วนภายในเรือค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่จริง
สอบสวน นายแดง รับสารภาพ ของกลางทั้งหมดเป็นของตน อ้างว่ารับช่วงต่อมาจากไต้เรือคนก่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวระหว่างออกเรือหาปลา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่ง สภ.เมืองปัตตานี ดำเนินคดีในข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” ต่อไป