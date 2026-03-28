วปอ. รุ่น 68 โอด! ต้องเข้าอบรม สัปดาห์ละ 2 วัน วอนปรับเรียนออนไลน์ ลดภาระค่าน้ำมันแพง

จากกรณี คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 6 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.69 เพื่อลดภาระการชดเชยราคาของกองทุนน้ำมันฯ ที่ติดลบอย่างหนักจากการตรึงราคาเดิม และรองรับความผันผวนจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ห้างร้านค้าต่างๆ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง อาจทำให้มีการปรับราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค
วันนี้ (28 มี.ค.) มีรายงานจากภายใน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ว่า ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการอิสระ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป ที่เข้าเรียนหลักสูตร วปอ. รุ่น 68 ประจำปีการศึกษา 2568-2569 เริ่มมีบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์การเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว ยังเป็นระบบออนไซน์ (On-site) ต้องเดินทางเข้าเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ช่วงวันธรรมดา และผู้บริหารยังไม่สั่งปรับให้เรียนแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งผู้เข้าเรียนส่วนใหญ่เกือบ 300 คนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว แบกภาระค่าน้ำมันในช่วงราคาขึ้นลิตรละ 6 บาท ไม่นับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องมาทำเรื่องธุรการและดูแลอีกเกือบ 100 คนและอาจารย์ นั่นแปลว่าคนเกือบ 400 คนจะต้องขับรถเติมน้ำมันมาสัปดาห์ละ 2 วันเพื่อมาเรียนที่สถาบันฯ ถือไม่เป็นไปตามมาตรการการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
ทั้งนี้ มีการยกตัวอย่างช่วงวิกฤตที่ผ่านมา เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงปี 2562-2563 ตอนนั้น เปิดให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้เรียนมองว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ โดยระยะเวลาหลักสูตร วปอ. รุ่น 69 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.68 และจบหลักสูตร ภายในเดือน ก.ย.69 ที่จะถึงนี้