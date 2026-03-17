ศาลอาญาคดีทุจริต จำคุกระนาว ตร.กับดีเอสไอ บุกค้น-เรียกรับเงินจาก อดีตกงสุลใหญ่นาอูรู

ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกระนาว ตำรวจกับดีเอสไอ บุกค้นบ้าน-เรียกรับเงินอดีตกงสุลใหญ่นาอูรู เกือบ 10 ล้าน แลกปล่อยตัวชาวจีนผิดกฏหมาย
วันนี้ (17 มี.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท.140/2568 คดีที่อัยการฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ร.ต.อ.ณรงค์เดช พิทักษ์ประชาชน , นายตฤณ พิชิตกุญชร อดีต ผอ.ส่วนกลั่นกรองและการข่าวคดีพิเศษภาคกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ดีเอสไอ, นายอนัน สีลาโคตร อดีตเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ดีเอสไอ และ จ.ส.อ.มนตรี ฮวดเจริญ เป็นจำเลยที่ 1- 4 คน
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและตำรวจ 191 บุกค้นบ้านพักอดีตกงสุลใหญ่นาอูรู ในพื้นที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เรียกรับเงิน 10 ล้านบาท พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจนหลบหนีออกนอกประเทศไปได้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565
ศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้ง 4 มีความผิดตามฟ้อง ให้จำคุกจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 14 ปี
, จำเลยที่ 2 จำคุก 10 ปี 16 เดือน , จำเลยที่ 3 จำคุก 4 ปี 8 เดือน และ จำเลยที่ 4 จำคุก 2 ปี
จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ในส่วนของจำเลยที่ 3 ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำสั่งปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 750,000 บาท
และจำเลยที่ 4 ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 200,000 บาท
ส่วนจำเลยที่ 1-2 ศาลอาญาคดีทุจริตฯ เห็นควรส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่งประกันต่อไป
ดังนั้นวันนี้ จำเลยที่ 1-2 จะถูกนำตัวไปควบคุมยังเรือนจำ ระหว่างรอคำสั่งศาลอุทธรณ์เรื่องประกันตัว