อัยการ ระบุ หาก“ชนนพัฒฐ์” วืดประกันคดีเว็บพนัน ยังใช้เอกสิทธิ์ สส. เข้าประชุมสภาได้ ชี้เปิดประชุมสภา ปธ.รัฐสภาต้องร้องขอศาลปล่อยตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (12 มี.ค.) เเหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้ข้อกฎหมายกรณีที่ ดีเอสไอนำตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงินเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ว่า กรณีหากศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนายชนพัฒฐ์ ตัวจะถูกนำตัวไปควบคุมตัวที่เรือนจำตามหมายขังของศาลอาญา
เเต่หากเปิดประชุมสภาเมื่อไหร่ เป็นหน้าที่ประธานรัฐสภาจะต้องยื่นร้องขอต่อศาลเพื่อให้นายชนพัฒฐ์ ออกมาปฏิบัติหน้าที่
กรณีนี้จะเเตกต่างจากอดีต สส.รายอื่นที่เคยต้องคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเเม้คดีไม่ถึงที่สิ้นสุด เเต่หากศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องพ้นสภาพหลุดจากตำเเหน่ง สส.ตามรัฐธรรมนูญ
เเต่ในส่วนของนายชนนพัฒฐ์ยังเป็นชั้นฝากขังเเละกรณีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเท่านั้น ยังไม่ใช่ชั้นที่ศาลมีคำพิพากษาเเล้ว
จึงยังไม่พ้นสภาพเเละหากเปิดสมัยประชุมสภา นายชนนพัฒฐ์ ก็ยังมีเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นที่ทำให้ สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีเเค่ ศาลมีคำพิพากษาจำคุก เเละศาลไม่ให้ประกันตัว เเต่กณีนี้เป็นเพียงชั้นฝากขัง