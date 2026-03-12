"ชนนพัฒฐ์" รับทราบข้อกล่าวหาเว็บพนัน-ฟอกเงิน ตามหมายเรียก "ดีเอสไอ"

MGR Online - "ชนนพัฒฐ์" เผยมารายงานตัวตามหมายเรียก "ดีเอสไอ" มั่นใจในพยานหลักฐาน ระบุเป็นคดีเก่า ปี62 ยันไม่หนักใจ ปปง. ยึดทรัพย์ พร้อมชี้แจง
วันนี้ (12 มี.ค.) เวลา 11.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือจัดอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" หลังถูกออกหมายเรียก ครั้งที่ 1 หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายชนนพัฒฐ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ว่า วันนี้มารายงานตัวตามหมายเรียก มั่นใจในพยานหลักฐาน และแสดงความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการออกหมายเรียกครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์คดีเก่า เมื่อปี 62 พร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สำหรับประเด็นการถูกยึดทรัพย์จาก ปปง. ตัวเองไม่หนักใจ พร้อมทยอยชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีพิเศษ 150/2568 มีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ 25 ราย ติดตามจับกุมได้ 1 ราย คือ น.ส.นารีรัตน์ (สงวนนามสกุล) ทำหน้าที่เป็นแอดมิน หลังเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชามาเยี่ยมญาติ ในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในข้อหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือจัดอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือหลบหนีอยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ศาลได้ออกหมายเรียก 2 ราย เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คือ นายชนนพัฒฐ์ เข้าพบพนักงานสอบสวน (12 มี.ค.) และ คนใกล้ชิดนายชนนพัฒฐ์ (อยู่ระหว่างการออกหมายเรียก)