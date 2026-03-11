นนทบุรี - วงจรปิด อุกอาจ แก๊งวัยรุ่นยกพวกนับสิบ ยิงถล่มล้างแค้นบ้านคู่อริ เจ็บ 2 ราย ชาวบ้านถูกลูกหลง 1 ราย ปลอกกระสุนกระจายเต็มพื้น รถยนต์เสียหาย
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 11 มี.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไทรน้อย ได้รับแจ้งเหตุชายวัยรุ่น 2 ราย ถูกแก๊งวัยรุ่นคู่อริยกพวกนับสิบ ใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย สาหัส 1 ราย มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลง 1 ราย และรถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน เหตุเกิดภายในหมู่บ้านนันทิชา 3/8 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเส้นหลักหน้าหมู่บ้าน พบปลอกกระสุนตกกระจายเต็มพื้น มีรถตู้ยี่ห้อฮุนได เอช 1 สีดำ หมายเลขทะเบียน 1 นค 1668 กทม. ได้รับความเสียหายถูกกระสุนปืนเฉี่ยว 1 นัด มีกระถางต้นไม้กระจายอยู่ใกล้เคียงรถคันดังกล่าว ห่างไปประมาณ 200 เมตร หน้าบ้านเลขที่ 422 ปากซอย 4 พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ทราบชื่อคือนายอิคคิว (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) อายุ 19 ปี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า 1 นัด และนายไผ่ (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) อายุ 45 ปี ถูกยิงบริเวณหน้าท้อง จำนวน 2 นัด ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นญาติกัน อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรีบช่วยกันปฐมพยายาม ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย ทราบชื่อคือนายอุดม แดนจันทึก อายุ 45 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านถูกกระสุนปืนบริเวณต้นขาด้านขวา 1 นัด ได้รับบาดเจ็บ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวันที่ 10 มี.ค. 69 เวลา 23.03 น. จับภาพมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจยย. เข้ามา 6 คัน พร้อมรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีขาว 1 คัน และรถกระบะ (มีคอก) ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนาวาร่า สีบรอนซ์เงิน 1 คัน ได้มีการตะโกนด่าทอท้าทายกัน หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 30 กว่านัด และเสียงระเบิดดังเป็นระยะ หลังจากนั้นมีการชุลมุนการเกิดขึ้น และได้มีการแยกย้ายกันกลับ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และสาหัส 1 ราย
จากการสอบถาม นายปฐม กัณณิการ์ อายุ 46 ปี ลุงของนายอิคคิว (คนเจ็บ) กล่าวว่า เวลาประมาณ 22.00 น. ตนกับครอบครัวนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน มีพ่อ แม่ นายอิคคิว (หลานชาย) อายุ 19 ปี ส่วนอีกคนชื่อนายไผ่ อายุประมาณ 45 ปี เป็นหลานฝ่ายพ่อ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวมีการท้าทายกันในเฟซบุ๊กมาตั้งแต่ 17.00 น. แล้ว จากการก่อนหน้านี้ที่นายอิคคิวไปเที่ยวงานกาชาดมา ได้ไปเจอกันกับกลุ่มคู่อริและมีการเขม่นกัน ทั้งนายอิคคิวและกลุ่มคู่อริไปมีเรื่องกันมาก่อนแล้ว ทั้ง 2 ฝ่าย เป็นคู่กัดกันมาตลอด ก่อนเกิดเหตุกลุ่มคู่อริได้มีการทักแชทมาหานายอิคคิวว่า คืนนี้ 22.00 น. จะยกพวกมาถล่มที่บ้าน เรียกใครมาก็ช่วยไม่ได้ จากนั้นกลุ่มคู่อริได้มาหลายคน ประมาณ 10 กว่าคน มาถึงก็กระหน่ำ ทั้งมีด ไม้ ปืน ระเบิดปิงปอง รู้อีกทีก็นายอิคคิวล้มลงไปแล้วเนื่องจากโดนยิงที่หัวเข่า ส่วนคนที่บาดเจ็บมากสุดคือนายไผ่ ซึ่งกำลังเดินไปสูบบุหรี่และเจอกลุ่มคู่อริพอดี ทำให้ถูกยิงตรงหน้าท้อง จำนวน 2 นัด ส่วนนายอิคคิวอยู่ในบ้าน คิดว่าน่าจะมีคนลักลอบเข้ามายิง หลังจากเกิดเหตุก็ทยอยหนีออกไป ตนจึงเรียกกู้ภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนรู้สึกว่ากลุ่มคู่อริห้าวเกินไป อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการให้ถึงที่สุด เพราะเกิดเหตุหลายครั้งแล้ว มีคนโดนลูกหลงด้วย เหมือนสงครามเลย มีเขวี้ยงมีดใส่ตนด้วย ดีที่ไม่โดน ตนเข้าไปชุลมุนดีที่วิ่งออกมาทัน
นายสุรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี เจ้าของรถตู้ กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุตนออกมายืนดูตรงกระจกในบ้าน เห็นเหตุการณ์บางส่วน เห็นว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกัน มากกว่า 6-7 คน และมีรถจยย. รถเก๋ง รถกระบะอยู่ด้วย แต่ลูกสาวห้ามไว้ไม่ให้ตนออกมาดู แต่หลังจากเหตุการณ์จบตนออกมาดูพบว่ารถของตนที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน ถูกลูกหลงจากกระสุนปืน และกระถางต้นไม้พังเสียหาย ตอนเกิดเหตุตนอยู่ในบ้านก็รู้สึกกลัว ตอนนี้ยังหวาดระแวงอยู่เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
นายอุดม แดนจันทึก อายุ 45 ปี ชาวบ้านที่โดนลูกหลง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 200 เมตร กล่าวว่า ตนเดินอยู่บริเวณหน้าบ้านได้ยินเสียงคล้ายพลุ หรือเสียงปืน หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ชุลมุน ทำให้ตนโดนลูกหลงถูกกระสุนปืนยิงที่ต้นขา 1 นัด ทีแรกตนไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน คิดว่าเป็นเสียงพลุธรรมดา แต่มาดูอีกทีพบว่าตนถูกยิงไปแล้ว ยังโชคดีที่กระสุนไม่ได้ฝังที่ขา ตอนที่เกิดเหตุตนรู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ***เบลอหน้าและเสื้อที่สวมใส่ด้วยครับ มีโลโก้หน่วยงานราชการ*** กล่าวว่า เวลาประมาณ 23.30 น. ตนกำลังนั่งเล่นอยู่ที่สนามเปตอง ตนอยู่ที่หมู่บ้านนี้ประมาณ 20 ปีแล้ว ไม่เคยมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาขนาดนี้ จากที่ตนเห็น ตนเห็นรถเก๋ง 1 คัน กระบะ 1 คัน รถจยย. 7-8 คัน ซ้อนคันละ 2 คน ตนคาดว่าทั้ง 2 ฝ่ายมีประเด็นกันมาก่อน จากที่ตนเห็นที่เข้ามาจากหมู่บ้าน ห่างกันไม่กี่เมตรก็ใส่กันเลย ตนได้ยินเสียงปืนประมาณ 15-20 นัด และเสียงประทัดคาดว่าเป็นลูกบอลระเบิด ซึ่งตนคิดอยู่แล้วว่ามีปัญหาแน่นอน เพราะดูจากรถจยย.ที่ขับเข้ามา คิดว่ามีเรื่องแน่ๆ เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัน ไม่สามารถออกทางข้างหลังได้ เข้า-ออกได้ทางเดียว ซึ่งที่ตนนั่งเล่นที่สนามเปตอง จากจุดเกิดเหตุไกลกว่า 500 เมตร แต่ตรงสนามที่ตนนั่งยังมีเศษกระสุนอยู่ หลังจากที่มีการปะทะกันแล้ว กลุ่มวัยรุ่นก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้หาเรื่องคนอื่นต่อ ตนได้ออกมาดูว่ามีคนเจ็บไหม พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 2 คน และสาหัส 1 คน จึงรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อน ซึ่งภายในหมู่บ้านก็มีรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับลูกหลงจากกระสุนปืนด้วย จากการสอบถามเบื้องต้นจากคนเจ็บทราบว่าทั้ง 2 กลุ่มนี้มีเรื่องกันมาก่อน และรู้ตัวกันหมดแล้ว คาดว่าตำรวจจะจับได้ทุกคน ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย กลัวมีคนได้รับลูกหลงเพิ่ม
นายอ๊อด อายุ 55 ปี ชาวบ้านใกล้เคียง กล่าวว่า ตนเพิ่งกลับมาจากการออกกำลังกาย หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังปั๊ง จำนวน 3-4 ครั้ง ทีแรกตนคิดว่าจุดพลุ ตนจึงเปิดม่านดู เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า 10 คนจำนวน 2 กลุ่ม มีทั้งรถจยย. รถกระบะ และรถเก๋ง ไล่บี้กันมา มีการปะทะกันคาดว่าน่าจะยิงปืนสวนกัน จำนวนหลายนัด มีปากเสียงโวยวายกัน หลังจากที่มีการยิงกันเสร็จแล้วมีวัยรุ่นตะโกนมาว่ามีคนเจ็บ ให้แยกกันก่อน และทั้งหมดพากันหนีออกไป ซึ่งจากที่ตนแอบดูจากทางหน้าต่างไม่เคยเห็นกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 2 กลุ่มนี้มาก่อน บริเวณหน้าบ้านตนมีปลอกกระสุน จำนวน 3-4 ปลอก ตนไม่เห็นคนเจ็บเพราะไม่กล้าออกมา ซึ่งภายในหมู่บ้านแต่ก่อนไม่เคยมีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุม แต่ตอนนี้มีเยอะ ทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ซึ่งกล้องวงจรปิดตนไม่สามารถดูได้ แต่ที่ตนได้ยินเสียงคาดว่ามีระเบิดอยู่ด้วย และคิดว่าเหตุการณ์เหมือนอยู่ในสมรภูมิรบ จึงไม่กล้าออกมาดู