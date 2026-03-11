ตร.ขานรับคำสั่งนายกฯ ระดมกำลังสกัดลอบค้าน้ำมันเถื่อน ป้องกันกักตุน–โก่งราคา

ผบ.ตร.สั่งเข้มป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันทุกช่องทางทั่วประเทศ รวมทั้งกักตุนและโก่งราคาน้ำมัน ตอบสนองคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ
วันนี้ (11 มี.ค.) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปนม.ตร.) ประชุมตำรวจทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ป้องกันการลักลอบนำน้ำมันออกนอกประเทศ กักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมัน ให้เป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันและเอาเปรียบประชาชนในช่วงระหว่างสงครามในตะวันออกกลาง โดยศูนย์ปราบปรามการค้าน้ำมันเถื่อน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั่วประเทศจากคลังน้ำมันจนถึงแนวชายแดน รวมทั้งให้ทางกองบังคับการตำรวจน้ำ สั่งให้เรือ จำนวน 30 ลำ ออกตรวจและสกัดกั้นทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน นอกจากนั้นแล้ว ยังจะมีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมธุรกิจพลังงาน กรมสรรพสามิต กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน การลักลอบกักตุน และการโก่งราคา โดยให้มีศูนย์ CCOC ในการควบคุมการปฏิบัติในภาพรวมอย่างเคร่งครัด
พล.ต.อ.ธัชชัย ได้ย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ค้าที่คิดจะขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยลักลอบส่งออก กักตุน หรือฉวยโอกาสโก่งราคา ในช่วงภาวะวิกฤตน้ำมันนี้ อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักต่าง ๆ ซึ่งจะมีโทษตั้งแต่ 5-10 ปี รวมทั้งโทษปรับขั้นสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ยืนยันที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ้ำเติมในช่วงภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นขนาดนี้
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสการลักลอบส่งออก ขนถ่าย กักตุน ปั่นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแจ้งได้ทางสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดเวลา