ปปง. ยึดทรัพย์ "ชนนพัฒฐ์" เพิ่มเติม 12 ล้าน - รายคดี "ทิดอลงกต" ขอศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน รวม 60 ล้าน

MGR Online - ปปง. ดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เว็บพนัน จำนวน 2,027 รายการ 62 คดี มูลค่าทรัพย์กว่า 1,035 ล้านบาท
วันนี้ (11 มี.ค.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชนการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่นๆ สรุปผลการดำเนินการ ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 34 รายคดีทรัพย์สิน 808 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 303 ล้านบาท โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 รายคดี กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.gimi88.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ราย นายชนนพัฒฐ์ กับพวก โดยมีทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดไว้แล้วมูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท (คำสั่ง ย.286/2568) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 16/2569 ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 12 รายการ (เช่น หุ้นในบริษัทจำกัด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท (คำสั่ง ย.81/2569)
1.2 รายคดี นายเอื้ออังกูร กับพวก กรณีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้ประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการหลอกลงทุน โอนผ่านบัญชีม้าบุคคล และนิติบุคคล ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (USDT) จากนั้น ได้มีการโอนเหรียญออกไปยังกระเป๋าดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม Huione Pay มูลค่าหลายพันล้านบาท ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินฝากในบัญชีและถอนเป็นเงินสด ก่อนนำเงินสดดังกล่าวออกนอกประเทศไทยผ่านด่านชายแดน ไทย-กัมพูชา และด่านชายแดน ไทย-พม่า กรณีดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมได้เคยมีคำสั่งยึดและอายัดไว้แล้วมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท (คำสั่ง ย.296/2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 20/2569 ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 211 รายการ (เช่น รถยนต์สินทรัพย์ดิจิตอล และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 145 ล้านบาท (คำสั่ง ย.78/2569)
1.3 รายคดี กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ เครือข่ายกลุ่มไลน์ชื่อ หลังบ้านศิวิไล ราย นายกวินท์ กับพวก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ (เช่น ห้องชุด ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท (คำสั่ง ย.83/2569)
1.4 รายคดี นายกฤษฎา กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 14 รายการ (ที่ดิน) รวมมูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท (คำสั่ง ย.84/2569)
1.5 รายคดี นายกฤตภพ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 169 รายการ (เช่น หุ้น สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท (คำสั่ง ย.54/2569)
1.6 รายคดี กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.auto888vip.com ราย นายทวีศักดิ์ กับพวก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 49 รายการ (เช่น เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท (คำสั่ง ย.70/2569)
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 17 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 953 รายการ มูลค่าประมาณ 310 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
2.1 รายคดี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ นายอลงกต กับพวก กรณี "อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ" กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฯ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 20 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์เนม ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท (คำสั่ง ย.6/2569)
2.2 รายคดี นายฉัตรชัย กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 378 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์เนม วัตถุมงคล ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 78 ล้านบาท (คำสั่ง ย.1/2569)
2.3 รายคดี นายไมตรี กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน มีการขยายผลออกหมายจับผู้กระทำความผิด เชื่อมโยงการทำธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคลหลายบริษัทที่จดทะเบียนที่ตั้งแห่งเดียวกัน ซื่งเชื่อว่าเป็นพฤติการณ์ของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่อาศัยนิติบุคคลในการฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 26 รายการ (เช่น เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท (คำสั่ง ย.303 -304/2568)
2.4 รายคดี นางสุพิชฌาย์ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกับกรณีพฤติการณ์กระทำความผิดของนายธนวันต์ หรือ "หมอดูตี่ลี่ ฮวงจุ้ย" อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 362 รายการ (เช่น เครื่องประดับ วัตถุมงคล สินค้าแบรนด์แนม ยานพาหนะ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 131 ล้านบาท (คำสั่ง ย.7/2569)
อนึ่ง ในคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือความผิดที่มีผู้เสียหาย นั้น สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายในรายคดีที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหาย ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและจำนวนความเสียหายเพื่อพิจารณาก่อนส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไชต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 11 รายคดี ทรัพย์สิน 266 รายการ มูลค่าประมาณ 422 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
3.1 รายคดี นายเฉลิมชัย กับพวก กรณีการหลอกลวงลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกง อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 3 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 102 รายการ มูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท (คำสั่ง ย.55/2568)
3.2 รายคดี น.ส.พิมภาดา กับพวก กรณีพฤติการณ์ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หลอกลวงผู้เสียหายว่ามีพัสดุตกค้างผิดกฎหมายและให้โอนเงิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมฯ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย(กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 3 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 32 รายการ มูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท (คำสั่ง ย.196/2568)
3.3 รายคดี MR.ZHENG กับพวก กรณีขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงเหยื่อ ซ้ำเติมผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง และหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย(กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 17 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 53 รายการ มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท (คำสั่ง ย.224/2568)
3.4 รายคดี บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ฯ กับพวก กรณีชักชวนให้ซื้อห้องชุดโครงการต่างๆ และมีการจ่ายผลตอบแทนหมุนเวียน อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 429 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 9 รายการ มูลค่าประมาณ 213 ล้านบาท (คำสั่ง ย.226/2568)
อนึ่ง กรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์อายัดทรัพย์กองทุน CIA นั้น สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า การดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น จะต้องมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานนั้นด้วย โดยสำนักงาน ปปง. ได้ประสานขอข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวจากหน่วยงานภายในประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานขอข้อมูลจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากสำนักงาน ปปง. ได้รับพยานหลักฐานตามที่ร้องขอแล้ว ก็จะได้พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป