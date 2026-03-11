สานฝันร้อยตรีวายุทหารผู้กล้า นายกแจ๊ส เตรียมส่งมอบบ้านใหม่พ่อแม่ 19 มีนาคมนี้ ยอดบริจาคเกือบ 2 ล้านบาท พร้อมติดตั้งป้ายคำขวัญ "รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน" เชิดชูเกียรติหน้าบ้าน ทหารวีรบุรุษผู้กล้า
วันนี้ที่ 11 มีนาคม 2569 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (นายกแจ๊ส) นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวพรปริญญา ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.คลองหลวง ,นายธนธรณ์ ศุภรักษ คณะกรรมการบริหารชมรมถ้ำเสือเมืองปทุม ได้ลงพื้นที่ ที่บ้านเลขที่61/139 หมู่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของ ร.ต. วายุ ขวัญเสือ อายุ 20 ปี สังกัด ร.31 พัน 3 ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจุดปะทะ เนิน 225 ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งการลงพื้นในวันนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ให้กับครอบครัวของ ร.ต.วายุ ขวัญเสือ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และส่งมอบในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 100 วัน การจากไปของทหารผู้เสียสละ
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับทีม สจ. ในพื้นที่ พบว่าตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเล็กน้อย เช่น งานทาสีและระบบไฟ โดยมีกำหนดการทำบุญบ้านในวันที่ 19 นี้ เวลา 07.00 น. ก่อนจะทำพิธีส่งมอบให้คุณพ่อและคุณแม่ของ ร.ต.วายุอย่างเป็นทางการ ซึ่งบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาและเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รวมเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท ซึ่งเราได้นำมาสานต่อปณิธานของ ร.ต.วายุให้เป็นจริง โดยภายในบ้านจะมีการจัดทำห้องประวัติเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของน้องด้วย
นอกจากนี้ นายกแจ๊สยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความตั้งใจพิเศษ จะมีการจัดทำ ป้ายอะคริลิก ติดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านอย่างสง่างาม พร้อมข้อความที่เป็นอุดมการณ์ว่า "รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเตือนใจถึงความรักชาติศาสน์กษัตริย์ของผู้วายชนม์
ทางด้าน นางสาวยุพิน ทับทอง (มารดา) ของ ร.ต.วายุ ขวัญเสือ ได้กล่าวขอบคุณด้วยความตื้นตัน ขอขอบคุณท่านบิ๊กแจ๊ส พี่น้องชาวปทุมธานี และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ช่วยซัพพอร์ตและทำความฝันของลูกชายให้เป็นจริง เชื่อว่าน้องคงภาคภูมิใจและดีใจมากที่เห็นครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการปิดบัญชีรับบริจาคในนาม "เพื่อการสร้างบ้านพลทหารวายุ" อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 นี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบ