กกต.ให้ปากคำเพิ่ม! คดีแจ้งจับกลุ่มป่วนเลือกตั้ง- ผบช.ก.ยันยังไม่แจ้งข้อหา

กกต. รุดให้ปากคำเพิ่มปมแจ้งจับกลุ่มป่วนเลือกตั้ง ผบช.ก. ยันยังไม่แจ้งข้อหา ใคร -ด้าน สมชัย อดีต กกต.เตรียมบุกกองปราบสอบถามรายละเอียดคดีพรุ่งนี้
วันนี้ (11 มี.ค.)ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)เมื่อเวลา 10.00 น. นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ แสงดำเลิศ ผู้อำนวยการ กกต.กรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมตามการมอบอำนาจจาก กกต. ในคดีแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม 6 คนถ่ายบัตรเลือกตั้ง -ถอดรหัสคิวอาร์โค้ด ช่วงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวเมื่อ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นายครรชิตไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ ต่อสื่อมวลชน โดยรีบเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนทันที ขณะที่ ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า "มากับทนายครับ"
ด้าน พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการให้ปากคำเพิ่มเติม เนื่องจากในวันที่แจ้งความครั้งแรกเอกสารยังไม่ครบถ้วน ส่วนประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหานั้น ยืนยันว่า ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใด เนื่องจากพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำฝ่ายผู้กล่าวหา และยังต้องรอสอบปากคำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในเขตคันนายาวให้ครบถ้วนเสียก่อน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหา มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (12 มี.ค.) เวลา 10.00 น. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. หนึ่งในบุคคลที่ถูกระบุว่าอยู่ในรายชื่อกลุ่มคนทั้ง 6 จะเดินทางมายังกองปราบปรามเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมตรวจสอบว่าใครเป็นผู้กล่าวหา และข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ กกต. ระบุหรือไม่