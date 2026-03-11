ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย จนท.เร่งฉีดน้ำและโฟมเข้าสกัดกั้น ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
วันนี้ (11 มี.ค.) มีรายงานว่า เมื่อเวลา 09.42 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 และแอปพลิเคชั่นไลน์ เหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง กำลังไปที่เกิดเหตุ
ต่อมา เวลา 09.47 น. เหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง ถึงที่เกิดเหตุ เบิ้องต้นเป็นเพลิงลุกไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน มีแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
เวลา 09.53 น. เหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงสภากาชาดไทย ขณะนี้ชุดปฎิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างใช้น้ำ และโฟม เร่งดำเนินการสกัดกั้นการติดต่อลุกลาม
กระทั่งเมื่อ 10.05 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว อยู่ระหว่างการระบายแก๊ส และควันไฟ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งรายละเอียดและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง